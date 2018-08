Sanità | muore neonato a Brescia | altri 10 bambini infettati

meteoweb.eu

: #alcool #droghe #inquinamento e #malasanità uccidono centinaia di persone al giorno ma la priorità sono i #vaccini… - SchiaviAlex : #alcool #droghe #inquinamento e #malasanità uccidono centinaia di persone al giorno ma la priorità sono i #vaccini… - MinnucciGian : ZINGARETTI DOVE SEI MENTRE LA SANITA’ MUORE? Caro Zingaretti, dove sei finito mentre nei Pronto Soccorso del Lazi… - Mafy_63 : @Davide_Ferrara1 @makkox ..sanità: si muore ha detto la Ministra , ce ne fareno una ragione di questa grande scope… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Tra i piccoli ricoverati al reparto di terapia intensiva neonatale degli Spedali di, sono 10 irisultati positivi al batterio responsabile della morte di un, avvenuta il 6 agosto, per il decorso particolarmente infausto dell’infezione. Nel reparto si è sviluppato, infatti, un focolaio epidemico di Serratia marcescens identificato il 20 luglio scorso. “Attualmente, dei dieci neonati positivi per Serratia, 6 sono ancora degenti. E dei restanti 27 degenti risultati negativi allo screening 10 sono stati dimessi e 17 sono ancora ricoverati”, si legge in una nota dell’azienda ospedaliera in cui viene ricostruita la vicenda. “Nelle prossime settimane la situazione continuerà ad essere mantenuta sotto stretta osservazione e l’accettazione del reparto continuerà a rimanere chiusa, così da poter progressivamente liberare gli ambienti di ...