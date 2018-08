: RT @lauraitalia14: ACHTUNG ! #MERKEL è in Andalusia con #Sanchez. I due pensano di formare una coalizione con la #Francia e altri Paesi per… - lauraitalia14 : RT @lauraitalia14: ACHTUNG ! #MERKEL è in Andalusia con #Sanchez. I due pensano di formare una coalizione con la #Francia e altri Paesi per… - CyberNewsH24 : #Sanchez-Merkel: sistema Dublino non va - TelevideoRai101 : Sanchez-Merkel: sistema Dublino non va -

Spagna e Germania lavoreranno per fare ottenere maggiore sostegno dalla Ue al Marocco, Paese di partenza di migranti. Lo hanno concordato il premier spagnoloe la cancelliera tedescadurante un incontro in Andalusia. "14 Km separano la costa della Spagna, e quindi l'Europa, da quelli del Nord Africa, ma c'è una distanza infinitamente maggiore in termini di sviluppo", ha detto."Ridurre la profondità di questo abisso di disuguaglianza deve essere uno dei compiti principali della Ue."non va",dice(Di sabato 11 agosto 2018)