Samsung Galaxy Watch : Prezzo - Caratteristiche - Scheda Tecnica : Samsung Galaxy Watch ufficiale: 4 varianti, autonomia migliorata e altro. Samsung Galaxy Watch ufficiale: 2 dimensioni, 39 allenamenti e 7 giorni d’autonomia Samsung Galaxy Watch Non solo Galaxy Note 9: negli scorsi giorni, direttamente da New York, Samsung ha presentato ufficialmente anche i nuovi Galaxy Watch, gli orologi smart e intelligenti che hanno preso il posto dei vecchi Gear […]

Il Samsung Galaxy Note 9 sfida iPhone X in un paio di video spot : Samsung ha pubblicato due brevi video promo del Samsung Galaxy Note 9 che prendono in giro Apple ed il suo modello di punta, l'iPhone X L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 sfida iPhone X in un paio di video spot proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 : fino a 600€ di sconto con la promozione Samsung : Samsung lancia la promozione per l’acquisto del Galaxy Note 9 con sconto fino a 600€ come ha già fatto con il Galaxy S9/S9+. Sia che si acquisti in unica soluzione, a rate o che si noleggi, restituendo il proprio vecchio smartphone si può ottenere uno sconto, solo se il vecchio device rientra tra quelli in elenco e soddisfi determinate caratteristiche. Samsung Galaxy Note 9 ufficiale: specifiche tecniche, uscita, prezzo Samsung Galaxy ...

Samsung Galaxy Note 9 con Mophie Juice Pack supererà quota 6.000 mAh : Mophie ha annunciato che in autunno rilascerà una custodia con batteria integrata anche per il Samsung Galaxy Note 9. Scopriamo le sue feature L'articolo Samsung Galaxy Note 9 con Mophie Juice Pack supererà quota 6.000 mAh proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 Wallpaper Download Sfondo Originale : Samsung Galaxy Note 9: scarica in anteprima gli sfondi stock e i Wallpaper ufficiali del nuovo smartphone | Download Wallpaper Stock Ufficiali Samsung Galaxy Note 9 Samsung Galaxy Note 9 Wallpaper HD Voglia di Samsung Galaxy Note 9? Ecco tutti i Wallpaper ufficiali da scaricare gratis in HD. Sei sempre alla ricerca del Wallpaper più […]

Il porting delle app di Samsung Galaxy Note 9 è già qui : Nemmeno il tempo di fare il suo esordio che c'è già chi ha fatto un porting delle app di Samsung Galaxy Note 9. Grazie a uno sviluppatore italiano del forum di XDA è possibile provare le app del nuovo flagship della casa sudcoreana sui Samsung Galaxy S8 e S8 Plus. L'articolo Il porting delle app di Samsung Galaxy Note 9 è già qui proviene da TuttoAndroid.

Al passo i Samsung Galaxy S8 italiani con aggiornamento di agosto - le novità : Il Samsung Galaxy S8 compie un nuovo passo in avanti in Italia con l'aggiornamento del mese corrente di agosto. L'ex top di gamma non resta indietro rispetto ai colleghi europei che nei giorni scorsi avevano iniziato a ricevere proprio il firmware in questione con l'ultima patch di Google ed un po' c'è da stupirsi visti i tempi di solito tutt'altro che veloci per la distribuzione anche di firmware importanti. Precisiamo subito che, al momento ...

Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9 : Raffreddamento a liquido come in un Notebook : Già Smontato pezzo per pezzo il nuovissimo Galaxy Note 9 di Samsung. Più facile da riparare e cura maniacale dei dettagli della casa Sud Coreana Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9: Raffreddamento a liquido come in un Notebook E’ stato presentato solo ieri ed in negozio arriverà solo tra 2 settimane ma il nuovissimo […]

Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9 : Raffreddamento a liquido come in un Notebook : Già Smontato pezzo per pezzo il nuovissimo Galaxy Note 9 di Samsung. Più facile da riparare e cura maniacale dei dettagli della casa Sud Coreana Giù Smontato il Samsung Galaxy Note 9: Raffreddamento a liquido come in un Notebook E’ stato presentato solo ieri ed in negozio arriverà solo tra 2 settimane ma il nuovissimo […]

Samsung Galaxy NOTE 9/ Caratteristiche tecniche e prezzi : tra le novità il pennino "autonomo" : SAMSUNG GALAXY NOTE 9, oggi verrà presentato il phablet della casa coreana: ecco le principali Caratteristiche ed i prezzi, batteria bomba e nuovo S Pen con diversi colori.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 22:39:00 GMT)

Galaxy Watch in Italia/ Versione Wi-Fi ed LTE : e se l'eSIM fosse un problema per la Samsung? : Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio dopo la sua Versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ : Netflix comunica il supporto all'HD e all'HDR di diversi smartphone tra cui Samsung Galaxy Note 9, LG G7 ThinQ, LG V35 ThinQ L'articolo Netflix abilita all’HD e all’HDR una serie di smartphone e tablet tra cui Samsung Galaxy Note 9 ed LG G7 ThinQ proviene da TuttoAndroid.

Huawei - tweet contro Samsung e Galaxy Note 9 : “Questo qui è un salto generazionale” : Non avrebbe dovuto percorrere tanta strada la freccia scagliata da Huawei in direzione di Samsung, e invece ha fatto il giro del mondo L'articolo Huawei, tweet contro Samsung e Galaxy Note 9: “Questo qui è un salto generazionale” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 : disponibili al download gli sfondi ufficiali : Samsung Galaxy Note 9 è stato presentato ancora da poche ore, ma sono già disponibili i suoi sfondi ufficiali. L'articolo Samsung Galaxy Note 9: disponibili al download gli sfondi ufficiali proviene da TuttoAndroid.