Samsung | c' è anche l' auto a guida autonoma fra i 19 miliardi di investimenti

Galaxy Watch in Italia/ Dopo versione Wi-Fi anche LTE : Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba : Galaxy Watch ariva anche in Italia, in commericio Dopo la sua versione Wi-Fi anche LTE: Samsung punta sull’eSIM che il nostro Paese snobba, avrà successo oppure no?(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Samsung Note9 è arrivato. Ma c'è anche la sorpresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

Samsung Note9 è arrivato. Ma c'è anche la sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

È arrivato Samsung Note9. In vendita in Italia dal 24 agosto. Ma c'è anche sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

Samsung Note9 - la presentazione in diretta da New York. Ma c'è anche la grande sopresa del Samsung Watch : Samsung Note9 è arrivato. E con lui il Samsung Watch e non solo. anche qualche anticipazione sulla prossima uscita all?insegna dell?Intelligenza artificiale. Queste le...

Samsung brevetta un innovativo smartphone con display anche sul retro : Una richiesta di brevetto di Samsung presentata al WIPO (l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) illustra una nuova idea di smartphone dalla forma davvero originale. Gli ingegneri della Casa...

In aggiornamento Oreo anche i Samsung Galaxy A8 (2018) no brand : OTA partito : Il rilascio dell'aggiornamento Oreo, che aveva dapprima riguardato i Samsung Galaxy A8 (2018) brand Vodafone, ha finalmente esteso il proprio raggio d'azione anche ai modelli no brand Italia, che hanno da poco iniziato a riceverlo (il peso complessivo del pacchetto è pari a 1132,14MB, e si consiglia pertanto di scaricarlo sotto rete Wi-Fi, andando così a risparmiare un quantitativo notevole di dati, che altrimenti verrebbero detrattati dal ...

The Wall - Smart TV Samsung da 146 pollici anche per il mercato consumer : Nel mese di gennaio, al CES di Las Vegas, Samsung ha pesentato una Smart TV con risoluzione 4K e una diagonale dello schermo da 146 pollici. Difficile continuare a chiamare TV questo che sembra più un cinema privato per la propria casa con tecnologia MicroLED che fornisce quello che il gigante della tecnologia descrive come “l’esperienza visiva definitiva“. Se la dimensione della Smart TV può sembrare eccessiva per un qualunque ...

Samsung registra i marchi Galaxy A10 e successivi. Sarà il futuro anche dei Galaxy S? : A meno di sorprese clamorose, il prossimo top di gamma di Samsung, essendo anche quello del decennale, Sarà denominato Galaxy S10. E fin qui, tutto bene L'articolo Samsung registra i marchi Galaxy A10 e successivi. Sarà il futuro anche dei Galaxy S? proviene da TuttoAndroid.

Sul Samsung Galaxy S10 Plus anche due fotocamere frontali : a cosa serviranno? : Quel che non ci si aspettava dal Samsung Galaxy S10 Plus, e che invece probabilmente monterà, è un sistema di fotocamera doppia sul versante frontale, che andrà ad aggiungersi al tiratore triplo della scocca posteriore. Stando a quanto appena riportato sulle pagine di 'PhoneArena.com', la versione premium del prossimo top di gamma sudcoreano, un po' come già successo con i Galaxy A8 e A8 Plus, vedranno migliorato l'effetto bokeh, oltre che la ...

Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 : Non stravolgerà la vita a nessuno, ma di sicuro potrebbe migliorarla a coloro che utilizzano con soddisfazione la Schermata home di Samsung Experience L'articolo Il launcher di Samsung guadagna la rotazione della home anche su Galaxy S8 e Galaxy Note 8 proviene da TuttoAndroid.

Anche in Italia per Samsung Galaxy S9 e S9 l’inaspettato aggiornamento XXU1BRF8 : Ci sono novità importanti da prendere in considerazione in queste ore per quanto riguarda gli utenti che hanno acquistato nel 2018 un Samsung Galaxy S9 o un Galaxy S9 Plus qui in Italia. Come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, infatti, è in distribuzione in Europa un aggiornamento a sorpresa per lo smartphone, nuovamente basato sulle patch di sicurezza di giugno, ad integrare quello trapelato poche settimane fa. Proviamo dunque a capire a ...

Samsung - anche la batteria curva del pieghevole Galaxy X : Altre indiscrezioni per il dispositivo "foldable" che dovrebbe essere presentato al Mobile World Congress 2019: si muoverà fra 3.000 e 6.000 mAh. A breve in arrivo il Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8 Plus si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza di giugno 2018 e gli altri miglioramenti arrivati gli scorsi giorni in Europa. Ecco i nuovi firmware G950FXXU2CRF7 e G955FXXU2CRF7. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus ricevono le patch di giugno anche in Italia proviene da TuttoAndroid.