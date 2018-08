Sampdoria | arriva Ekdal

Calciomercato : la Sampdoria trova l’erede di Torreira - arriva Ekdal : Calciomercato– La Sampdoria ha trovato l’erede di Lucas Torreira: è lo svedese Albin Ekdal che il club blucerchiato ha prelevato dall’Amburgo. Restano da limare, per perfezionare l’operazione da 2 milioni, bonus compresi, solo pochi dettagli. Ekdal e’ atteso in Italia nelle prossime ore, il centrocampista della nazionale svedese potrebbe arrivare gia’ domani. Per Ekdal che saluta la Germania dopo tre ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale : arriva Ronaldo Vieira : GENOVA - Adesso è ufficiale. Anche la Sampdoria ha il suo Ronaldo. Si tratta di Ronaldo Vieira , centrocampista 20enne inglese prelevato dal Leeds . Il baby ha firmato un contratto di cinque anni con ...

Sampdoria - il sostituto di Torreira può arrivare dal Sassuolo : La Gazzetta dello Sport rivela che la Samp ha riallacciato i contatti con M'Bia e valuta il profilo di Sensi del Sassuolo .

Sampdoria - la carica di Defrel : “sono incazzato per come è andata l’anno scorso - voglio arrivare in doppia cifra” : Il nuovo giocatore della Sampdoria ha parlato delle difficoltà incontrate alla Roma e dei progetti per questa sua nuova avventura in blucerchiato “È stato difficile l’anno scorso per me, non voglio cercare alibi, sono un po’ incazzato e voglio tornare ad essere come quello di prima“. Gregoire Defrel cerca riscatto alla Sampdoria, dopo la travagliata stagione alla Roma. “Da Eusebio Di Francesco ho imparato ...

Sampdoria scatenata : è fatta per Defrel - arriva il centrocampista - ma non solo… : Sampdoria pronta ad ufficializzare alcuni innesti di spessore per la rosa di mister Giampaolo: tutti i dettagli sulle trattative in corso La Sampdoria si sta mobilitando per rafforzare la rosa di mister Giampaolo dopo alcune cessioni illustri quali Zapata, Strinic e Torreira. Il primo colpo di questa seconda fase di calciomercato sarà Defrel, accordo raggiunto sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio, per un totale di ...

Calciomercato Sampdoria – Tris di acquisti per i doriani : arrivano un portiere - un centrocampista e un attaccante : Il club blucerchiato ha accelerato per l’arrivo di Defrel, che nelle prossime ore potrebbe trasferirsi ai doriani. In arrivo anche Obiang e Rafael Accelerata forte decisiva della Samp nella trattativa per Defrel, il club blucerchiato è sempre più vicino all’esterno francese di proprietà della Roma. L’agente del calciatore sta lavorando in queste ore per ridurre la distanza tra le parti, provando a convincere i giallorossi ...

Calciomercato Sampdoria - arriva l'ok di M'Bia : Il giocatore ha concluso la sua esperienza in Cina all' Hebei China Fortune e, secondo 'Sky Sport' avrebbe dato il proprio ok nell'incontro che il club blucerchiato ha avuto con gli intermediari e ...

Atalanta - arriva Zapata dalla Sampdoria : ANSA, - BERGAMO, 12 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato l'acquisizione di Duvan Zapata dalla Sampdoria con la formula del prestito biennale con diritto di opzione. Si tratta di un affare da 24 milioni ...

Sampdoria - arriva un nuovo terzino : ecco Junior Tavares : Secondo Sky Sport il club doriano avrebbe deciso di puntare su di lui in vista della prossima stagione: potrebbe essere quindi un brasiliano il nuovo padrone della corsia mancina blucerchiata. Un ...

Sampdoria - due ostacoli per arrivare a Defrel : La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla trattativa per portare Defrel alla Sampdoria . Due i nodi da risolvere: innanzitutto deve partire uno tra Zapata e Caprari, in secondo luogo l'attaccante giallorosso dovrebbe ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

Sampdoria arriva Walter Sabatini : sostituirà Pradè : Walter Sabatini pronto ad una nuova esperienza in forza alla Sampdoria, il presidente Ferrero piazza il colpo dirigenziale per il club doriano Walter Sabatini si appresta a ripartire dalla Sampdoria dopo l’addio di Pradè. Questa la notizia, rilanciata oggi da Skysport, che di certo farà piacere ai tifosi doriani. Sabatini è infatti un grande scopritore di talenti, che potrà far comodo alla Sampdoria nelle prossime finestre di calciomercato ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Colley : il 'nuovo Koulibaly' arriva dal Genk : Rinforzo in difesa per la Sampdoria, che ha chiuso la trattativa con il Genk per l'arrivo in blucerchiato di Omar Colley, difensore classe '92 di nazionalità gambiana. Dopo i contatti avviati già da ...