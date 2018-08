Samp Giampaolo | battere Viterbese

Sampdoria-Parma - l’affare Quagliarella ed il sostituto per Giampaolo : i dettagli : Sampdoria-Parma, Quagliarella al centro di un intreccio di mercato che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il pacchetto offensivo doriano In casa Sampdoria potrebbe esserci un altro ribaltone in attacco, dopo quello relativo all’addio di Zapata ed all’arrivo di Defrel. Adesso, a salutare la truppa doriana, potrebbe essere Fabio Quagliarella. L’intesa col Parma per la cessione dell’attaccante sembra esserci e le ...

Serie A Sampdoria - senti Giampaolo : «Servono un difensore - un regista e una punta» : GENOVA - Marco Giampaolo , tecnico della Sampdoria , ha analizzato la vittoria in amichevole sul Parma , e ha elencato i rinforzi di cui necessitano i blucerchiati: "Abbiamo fatto meglio rispetto alle ...

Calciomercato Sampdoria - ecco tre innesti per Giampaolo : 1/4 Rafael (Foto LaPresse/Spada) ...

Sampdoria - rinforzo dal mercato svincolati : mossa per Giampaolo : CALCIOmercato Sampdoria – La Sampdoria pesca dal mercato svincolati, accordo raggiunto nelle ultime ore e squadra blucerchiata che si rinforza. E’ fatta per Stephane M’Bia, reduce dall’esperienza in Cina con l’Hebei ed al momento svincolato, si tratta di un centrocampista che può giocare sia davanti la difesa che da centrale. Nato in Camerun possiede il passaporto francese ed in passato è stato vicino all’Inter, ...

Samp - Ferrero : 'Praet? Vorrei fare felice Giampaolo...' : Massimo Ferrero , presidente della Sampdoria , parla a la Gazzetta dello Sport facendo un punto sul mercato: 'Ho venduto Skriniar per 23 milioni, Schick per 42, Torreira per 30? Fanno 95, e non va bene: si fa sempre cento. Il prossimo sarà Praet? Per la verità abbiamo ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : il futuri di Praet e Giampaolo - l’obiettivo Europa e tanto altro : Sampdoria, Massimo Ferrero ha parlato della sua squadra in vista della prossima annata ricca di ambizioni importanti Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato della società doriana toccando diversi punti. Intervistato dalla Gazzetta dello sport, il patron ha analizzato la questione stadio, il rapporto con Giampaolo e l’incontro con Sabatini. Partendo dalla questione stadio Ferrero svela: “Preziosi ha detto: ...

Samp - Giampaolo svela : 'Sono stato vicino alla panchina della Juve...' : E in un mondo populista, è chiaro che a volte si facciano scelte di comodo. Cremonese? Mi permise di rilanciarmi in Serie A, dal momento che da lì l'Empoli mise gli occhi su di me e mi scelse per il ...

Calciomercato Sampdoria - il sostituto di Torreira e l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria non sta a guardare, il club blucerchiato lavora intensamente sul mercato per rinforzare la squadra da consegnare al tecnico Giampaolo. Per l’attacco il nome più caldo è quello di Defrel del Roma, il problema principale fino al momento è rappresentato dall’ingaggio dell’ex Sassuolo. Entro le prossime ore Torreira diventerà un calciatore dell’Arsenal e la Sampdoria ha già ...

Sampdoria - Sabatini prepara un “pacchetto” per Giampaolo : triplo colpo in arrivo! : Sampdoria in procinto di chiudere tre affari molto importanti per il mercato doriano, Sabatini è pronto a colpire Sampdoria scatenata in questa fase di calciomercato. Dopo l’arrivo di Sabatini nella dirigenza, sono in arrivo i primi colpi della sua “era”. Nelle prossime ore potrebbe arrivare un triplo colpo per i blucerchiati, partendo dal portiere Jandrei Chitolina Carniel, estremo difensore 25enne della Chapecoense. Ma ...

Calciomercato Sampdoria - ecco l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per regalare l’attaccante al tecnico Giampaolo. Dopo l’ultima importante stagione il club blucerchiato ha intenzione di alzare l’asticella, nelle ultime ore mossa per il reparto offensivo. E’ fatta per Antonino La Gumina, accordo raggiunto con il Palermo e fumata bianca prevista entro le prossime ore. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni compresi ...

Serie A Sampdoria - Sabatini : «Giampaolo diventerà un fenomeno» : GENOVA - Durante la trasmissione "Italia nel pallone" in onda su Radio 2, il Responsabile dell'Area Tecnica della Sampdoria Walter Sabatini ha parlato del suo recente arrivo in blucerchiato: "Genova ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Giampaolo applaude Ferrero : “Sabatini grande colpo per la Samp” : “Penso che Ferrero abbia fatto un grandissimo colpo, reputo Sabatini tra i migliori conoscitori di calcio”. L’allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, commenta così l’arrivo di Walter Sabatini nel club blucerchiato come responsabile dell’area tecnica. “Ho avuto la fortuna di parlare con lui 4-5 volte e ho sempre sentito grande competenza. Ci siamo sentiti una volta in questo periodo, adesso partorirà ...

Sampdoria - Sabatini : “Giampaolo è quasi perfetto”/ “Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...” : Sampdoria, Sabatini: “Giampaolo è quasi perfetto. Ferrero? Per fortuna Romei e Osti ci controllano...”. Il nuovo responsabile dell'area tecnica si presenta in conferenza stampa(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 15:57:00 GMT)