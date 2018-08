Samantha dopo 20 anni cerca il suo Luca | Sono malata | aiutatemi a ritrovarlo

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) "Mi chiamodi origini croate però vivo da tantiin Olanda. Spero che ci sia qualcuno che possa aiutarmi a trovare una persona di Mestre conosciuta nel 1998". In 20cambiate molte cose nella vita di: si è sposata, ha avuto due figli e ha scoperto di avere una malattia neurologica degenerativa. La sua patologia l'ha portata a ripercorre il passato, quei momenti che l'hanno fatta star bene, quei ricordi che non vuole abbandonare. Tra tutti, il più vivido, il più felice, riguarda: un ragazzo conosciuto a Mestre nel 1988. In Veneto ha trascorso la sua giovinezza, giunta dalla Croazia giovanissima perr lavoro. Qui ha conosciuto quel ragazzo di cui non il cognome, ma non riesce a dimenticare. Solo amici, niente più, ma quel legame per lei aveva comunque qualcosa di speciale. In un appello pubblicato su ...