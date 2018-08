Salvini sull' annuncio contro i rom | | La capotreno andrebbe premiata

blogo

: Salvini dice una delle sue tante bugie in un’intervista. Il sito web modificato dal Ministero NON indica madre e pa… - mante : Salvini dice una delle sue tante bugie in un’intervista. Il sito web modificato dal Ministero NON indica madre e pa… - LegaSalvini : Salvini: 'Sulla mafia, sull'immigrazione, la lotta alla droga e sul rapporto con l'estremismo islamico ci saranno p… - Linkiesta : L’incidente di #Foggia, le cui vittime sono disperati senza documenti di ritorno dai campi, mostra tutta l’ipocrisi… -

(Di sabato 11 agosto 2018) Neanche il caldo agostano ferma Matteo, che continua a tenere comizi in tutta Italia. Nella sua campagna elettorale perpetua oggi è stato a Lesina, in Puglia, dove è stata inaugurata una nuova sede della Lega. Tanti gli argomenti toccati nel suo lunghissimo intervento e in particolare le polemiche degli ultimi giorni, da quella sul "genitore 1" e "genitore 2"a carta d'identità fino a quelladi Trenord e la sua frase considerata da alcuni offensiva nei confronti dei rom.ha detto a RaiNews24:"Laperché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi, i fenomeni della sinistra no"Tra gli altri argomenti quello dei vaccini:"Il diritto alla scuola, all'educazione è fondamentale. Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del ...