Salvini | sulla carta d' identità si torna a ' padre e madre' Ma non sarà facile cambiare

Salvini : "Basta genitore 1 e genitore 2 : sulla carta d'identità torna padre e madre" : Il vicepremier leghista assicura un giornale online cattolico: "Con noi al governo sarà difesa la famiglia"

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Grandi opere - Berlusconi richiama Salvini sulla Tav 'Sia coerente con idee del centrodestra'. Grillo attacca il Tap 'Il gas inquina' : ROMA. Non c'è solo la Rai a far litigare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi . Il leader di Forza Italia va all'attacco della Lega sulle Grandi opere e richiama l'alleato leghista agli impegni del ...

La Lega insiste sul condono - M5s rispolvera la battaglia sulle banche. Vertice sulla manovra (senza Salvini) : Secondo Vertice sulla manovra domani a Palazzo Chigi. L'appuntamento, in cui si parlerà anche di nomine Rai, si preannuncia ad alta tensione. Tra gli alleati di governo, infatti, continua la rincorsa a cavalcare nuove misure da inserire nei provvedimenti di bilancio. Una competition interna che vede la Lega intenzionata a guadagnare spazi di manovra sui temi economici, territorio "controllato" finora dai 5 Stelle, i quali hanno appena ...

Questione rom - Raggi sulla stessa linea di Salvini : ‘Esercito per presidiare i campi’ : Virginia Raggi è favorevole all’utilizzo dell’Esercito per presidiare i campi rom della Capitale. Il sindaco di Roma lo afferma durante un’intervista, pubblicata questa mattina dal quotidiano La Verita', in cui si sofferma anche sul problema rom in generale e sulla Questione della gestione dell’immigrazione in Italia [VIDEO]. Sollecitata dalle domande del giornalista Francesco Borgonovo, Raggi ammette di trovarsi d’accordo con la linea tenuta ...

Salvini - governo non cadrà sulla Tav 'Non facciamo guerre di religione' : dal nostro inviato ARCORE Il Cavaliere non c'è, perché è in Sardegna. Matteo Salvini fa il comizio a due passi dalla reggia berlusconiana di Arcore, dove si svolge la festa locale della Lega. E la ...

Salvini e Lezzi sulla Tap la pensano assai diversamente : Frizioni nel governo tra il vicepremier Matteo Salvini e il ministro M5s Barbara Lezzi. Un botta e risposta che è arrivato dopo le dichiarazioni di Salvini che ha ribadito la sua posizione sulle grandi opere: secondo il leader della Lega per Pedemontana, Tap e Terzo valico i benefici sono superiori ai costi. Non solo, il gasdotto produrrebbe un risparmio energetico del 10%. "Su alcune cose dovremo trovare un accordo: e ...

Lega-M5S - tensione sulla Tav. E Salvini annuncia la "rivoluzione fiscale" : ... 'Non sarà una battaglia facile - ripete Salvini - sono disponibile a fermare anche i barconi con cibo di pessima qualità che arriva dall'altra parte del mondo sulle nostre tavole'. Non manca un ...

Fondi Lega - Anm contro Salvini 'Sulla procura di Genova inammissibile interferenza'. Il Pd 'Intervenga Bonafede' : ROMA. Nello scontro tra Lega e procura di Genova sui 49 milioni di Fondi spariti , dopo l'ennesimo attacco di Matteo Salvini interviene l'Associazione nazionale magistrati. 'Auspicare forme di ...

Salvini sulla Legge Mancino : 'Alle idee non si risponde con le manette' : 'Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette'. Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde all'Agi che gli chiede se sostenga ancora la battaglia storica ...

Salvini sulla Legge Mancino : "Alle idee non si risponde con le manette" : "Alle idee, anche le più strane, si risponde con le idee, non con le manette". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde all'Agi che gli chiede se sostenga ancora la battaglia storica della Lega per l'abrogazione della Legge Mancino. Idea rilanciata oggi dal ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, anche egli esponente leghista.

Grillo - il video ironico con il ragazzo nero : "Sta sulla sdraio - fa il bagno : Salvini vieni subito!" : Il comico finge fastidio per il suo vicino di ombrellone e "chiama" il titolare del Viminale: "Cosa faccio, vado io a...

Stallo sulla presidenza della Rai - Foa non cede. Salvini : 'E' la persona giusta'. Pd : 'Pronti a salire al Quirinale' : Il presidente designato ha annunciato che resterà comunque nel cda come consigliere più anziano. Il leader della Lega attacca Berlusconi, accusandolo di aver scelto il Pd -

Sulla presidenza Rai si consuma lo strappo fra Salvini e Berlusconi : Dopo aver preso atto «con rispetto» della decisione della commissione, il diretto interessato si è messo a disposizione dell'azionista (quindi del Mef e del Governo), «invitandolo a indicarmi quali siano i passi più opportuni da intraprendere nell'interesse della Rai»...