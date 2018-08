Salvini : 'Capotreno Trenord andrebbe premiata per l'annuncio sui rom' - : Il vicepremier e ministro degli Interni si schiera con la donna che ha intimato ai rom di scendere dal convoglio: "Ha difeso il diritto a viaggiare sicuri". E poi: "Piaccia o no alla Ue, smontiamo la ...

Salvini : sui vaccini meglio educare che obbligare. La Manovra? Prima gli italiani : Da genitore preferisco educare, spiegare, convincere piuttosto che multare e obbligare: così funziona in tanti Paesi del mondo e dovrebbe funzionare anche in Italia", risponde nell'intervista a ...

Sicurezza - stretta sui rifugiati. Salvini : ?"Chi delinque perde lo status" : Matteo Salvini si prepara a dare un'ulteriore stretta sul fronte Sicurezza. Il ministro degli Interni spiega quali saranno le prossime mosse del Viminale. Salvini commentando la notizia di alcuni richiedenti asilo arrestati per spaccio a Genova, ha voluto ricordare quali saranno le novità che intende inserire nel dl Sicurezza. Tra i cambiamenti che verranno apportati dal Viminale, come aveva ricordato Il Giornale, c'è quello di revocare il ...

La bufala sui migranti che volevano Sky condivisa da Salvini : È stata diffusa da un giornale locale, ripresa da testate nazionali e poi condivisa sui social network dal ministro dell'Interno, quando in realtà era già stata smentita The post La bufala sui migranti che volevano Sky condivisa da Salvini appeared first on Il Post.

Matteo Salvini in vacanza in Puglia si mostra (ripetutamente) a petto nudo sui social : La calura estiva ha convinto Matteo Salvini ad abbandonare le camicie e mostrarsi ripetutamente sui social a petto nudo, nel racconto delle sue vacanze pugliesi. Il vicepremier - che già all'inizio della scalata verso il potere aveva posato senza veli in una nota copertina del settimanale Oggi - da principale leader politico del paese, nell'immagine che di sé diffonde tramite i diversi profili social, continua a far a meno di un ...

Salvini : “Via Genitore 1 e Genitore 2 - sui moduli Viminale ‘madre’ e ‘padre’. Negozi marijuana? Fenomeno pericoloso” : Ha fatto modificare i moduli online del Viminale per la carta d’identità, cancellando “Genitore 1” e “Genitore 2” e rimettendo “madre” e “padre“. Lo ha lasciato perplesso la decisione (all’unanimità) del consiglio regionale della Lombardia di distribuire contraccettivi gratis nei consultori. Ha avviato un confronto con la ministra della Salute Giulia Grillo per affrontare il ...

Salvini fa cambiare la carta di identità : “Torna la dicitura madre e padre” - ma sui moduli rimane scritto “genitore” : Si torna a madre e padre. Sui moduli per la richiesta della carta di identità elettronica per i minori, Matteo Salvini ha dichiarato di aver dato disposizione di «cambiare la dicitura» con la quale si indica l’identità dei genitori del richiedente. E anche se nei nuovi moduli on-line la dicitura indica solo «genitori», la sua posizione è contraria ...

Berlusconi richiama Salvini sulla Tav e Berlino chiude un accordo con la Spagna sui migranti : DAL MONDO L'Arabia Saudita ha deciso di vendere gli asset canadesi come ritorsione contro le critiche di Ottawa sull'arresto di un'attivista. La banca centrale saudita e i fondi pensione statali ...

Il governo sfida il caporalato - Salvini : 'Droni sui campi e svuoteremo i ghetti'. Strage di Foggia - aperte due inchieste : Anche il premier Conte nella città pugliese invoca misure contro lo sfruttamento. aperte due inchieste sulla Strage di braccianti. Oggi in programma due manifestazioni -

Foggia - braccianti morti : si indaga per caporalato/ Vertice Salvini-Conte : polemica sui corpi a terra per ore : Foggia, braccianti morti: si indaga per caporalato, sono due quindi le inchieste. Matteo Salvini dopo Vertice in prefettura: “Immigrazione fuori controllo aiuta la mafia”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:38:00 GMT)

Nuovi arrivi sui “barchini” a Lampedusa. Salvini : “Soldi sprecati - torneranno a casa loro” : «Hanno sprecato i loro soldi, saranno rimandati indietro nei prossimi giorni». Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, commenta così la notizia dell’arrivo a bordo di 13 «barchini» di 135 migranti a Lampedusa, quasi tutti tunisini. ...

Nuovi arrivi sui "barchini" a Lampedusa. Salvini : "Soldi sprecati - torneranno a casa loro" : Ma noi stiamo anche preparando un progetto che prevede almeno un miliardi di spesa e di investimento per sostenere l'economia e il lavoro di centinaia di migliaia di persone in Africa, soprattutto ...

Salvini ora accelera sui rimpatri : "Sbarcano? Sprecano solo soldi" : ... assicura, ' Ma noi stiamo anche preparando un progetto che prevede almeno un miliardo di spesa e di investimento per sostenere l'economia e il lavoro di centinaia di migliaia di persone in Africa, ...

“Buon viaggio”. Il post (al veleno) di Matteo Salvini scatena un putiferio sui social : Nelle scorse ore Matteo Salvini si era trovato a fare i conti con una denuncia per odio razziale, una notizia che aveva fatto il giro del web dividendo come al solito gli italiani. A sporgerla un’associazione che da tempo con i suoi volontari si occupa di migranti, la Baobab Experience. Oggetto della denuncia un post di qualche giorno fa del vicepremier che ha scatenato l’indignazione dell’Associazione. Commentando sui ...