Salvini | ' La capotreno dell' annuncio shock? Andrebbe premiata' - ' Studiamo la

Salvini sull'annuncio contro i rom : <br> "La capotreno andrebbe premiata" : Neanche il caldo agostano ferma Matteo Salvini, che continua a tenere comizi in tutta Italia. Nella sua campagna elettorale perpetua oggi è stato a Lesina, in Puglia, dove è stata inaugurata una nuova sede della Lega. Tanti gli argomenti toccati nel suo lunghissimo intervento e in particolare le polemiche degli ultimi giorni, da quella sul "genitore 1" e "genitore 2" sulla carta d'identità fino a quella sulla capotreno di Trenord e la sua frase ...

Salvini : “Forza Italia scelga tra Lega del futuro e Renzi del passato. La capotreno Trenord andrebbe premiata” : Difende la capotreno che ha offeso gli zingari e chiede a Forza Italia di scegliere: o con lui o con il Pd di Matteo Renzi. Dopo la decisione di correre da soli alle regionali in Abruzzo, Matteo Salvini torna a parlare dell’unità del centrodestra. E lo fa da Lesina, in Puglia, dove ha innaugurato la nuova sede del Carroccio. “A livello locale governiamo bene tanti comuni, non è la Lega ad aver cambiato idea nelle ultime settimane: è ...

Rom - Salvini con la capotreno : "Difende diritto alla sicurezza" : "Altro che licenziata, va premiata". Matteo Salvini torna a difendere la capotrenod di Trenord che lo scorso mercoledì ha chiesto ai rom di scendere dal convoglio su cui erano saliti senza biglietto."Qualcuno ha detto che dovrebbe essere licenziata, ma secondo me andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiare sicuri", ha detto il ministro dell'Interno a Lesina (Foggia), dove è andato a inaugurare una nuova sede della Lega, "I treni ...

Salvini : capotreno andrebbe premiata per annuncio su Rom : Il leader della Lega, Matteo Salvini, difende la capotreno di Trenord che ha intimato ai rom di scendere dal convoglio. "Qualcuno - ha sottolineato - ha detto che dovrebbe essere licenziata, secondo me andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiare sicuri. I treni pendolari io li ho presi, i fenomeni della sinistra no. Probabilmente la capotreno ha detto qualche parola fuori posto, ma il concetto era quello cioé di ...

