Salvini | capotreno andrebbe premiata per annuncio su Rom

'Via gli zingari' - Salvini : quella capotreno andrebbe premiata : "La capotreno andrebbe premiata perchè ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no". Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e ministro degli ...

‘Zingari scendete dal treno’ - Salvini : ‘Giù le mani dalla capotreno’ : Sta scatenando enormi polemiche politiche e un putiferio mediatico la notizia relativa a quanto accaduto su un treno regionale lombardo delle ferrovie Trenord, nella tratta tra Milano, Cremona e Mantova. Ad un certo punto del viaggio, si è udita dall’altoparlante una voce femminile che ha pronunciato testuali parole: “I passeggeri sono pregati di non dare monete ai molestatori. E nemmeno agli zingari: scendete alla prossima fermata, perché avete ...

