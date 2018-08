Salute | una dieta diversificata potrebbe non essere la scelta migliore per mantenere un

Credenti praticanti? Avete una miglior Salute mentale - lo dice la scienza. - Messa - : Venerdì 10 Agosto 2018, Per completezza di informazione citiamo il responso delle ricerche più recenti: le coppie sposate che frequentano assieme la Messa, vivono più a lungo, hanno meno probabilità ...

Schumacher - Todt chiede rispetto : "La sua Salute è una questione privata" : In un’intervista a La Nacion, Jean Todt, manager francese, oggi presidente della FIA, ha ribadito che il tedesco e la...

Michael Schumacher - l'appello di Jean Todt/ “Lasciatelo in pace - la sua Salute è una questione privata!” : Michael Schumacher, l'appello di Jean Todt: “Lasciatelo in pace, la sua salute è una questione privata!”. Le ultime notizie sull'ex pilota di Formula 1 e le dichiarazioni del presidente Fia(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 18:58:00 GMT)

Stress e danni alla Salute - scoperta una possibile base genetica : Il lavoro coordinato da Lucia Piacentini e Arianna Rinaldi del Dipartimento di Biologia e biotecnologie Charles Darwin della Sapienza suggerisce una base genetica per i possibili danni alla salute dovuti a un forte Stress emotivo. I ricercatori hanno osservato che nei topi, modello animale “vicino” all’uomo per molte caratteristiche molecolari, l’esposizione prolungata a condizioni di Stress è in grado di indurre l’attivazione incontrollata di ...

Salute : sauna promossa - fa bene come l’attività fisica : Con la morsa del caldo che avvolge l’Italia, in molti si ritrovano a fare involontariamente la sauna in casa, in auto o sul bus. Ebbene, ora uno studio internazionale, pubblicato su ‘Mayo Clinic Proceedings’, certifica i numerosi benefici della vera sauna: questa pratica di tradizione nordica è associata a una riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, patologie neurocognitive, malattie polmonari e mortalità. La sauna ...

Preservativo gratis in Lombardia - tre motivi per cui è una rivoluzione per la Salute pubblica : Può sembrare una notizia secondaria, qualcosa di poco importante rispetto a tanti altri eventi accaduti in questi giorni. E invece no (e non a caso questo giornale gli ha dedicato l’apertura ieri sera). Perché la decisione della Regione Lombardia di dare gratuitamente contraccettivi ai ragazzi fino a 24 anni – come già si fa in Piemonte e Emilia Romagna anche se con diverse modalità – è una svolta molto, molto importante. 1. Il primo ...

Franco Battiato sta male/ Voci di una malattia - preoccupa lo stato di Salute dell'artista : ha l'Alzheimer? : Franco Battiato sta male: grande preoccupazione per le condizioni di salute dell'artista siciliano, che sarebbe affetto dal morbo di Alzheimer. Ecco il post di Roberto Ferri(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:40:00 GMT)

Alimentazione & Salute : 10 consigli per una perfetta colazione in estate al mare - in montagna ed in città : La colazione in estate? È importante non eccedere, fare attenzione agli alimenti grassi ed avere un buon apporto di liquidi, come spiega in 10 punti Valeria del Balzo, biologa nutrizionista. Tanti consigli utili con un’attenzione in più per chi è a dieta. Da un’indagine a cura dell’Osservatorio Doxa-AIDEPI “Io comincio bene” sono infatti 23 milioni gli italiani che dichiarano di essere a dieta e sono diversi gli errori che commettono quando ...

Eclissi di Luna - ''Salute in cammino'' è tornata alla Riserva Naturale della Sentina : ... realizzata dall'Unione Sportiva Acli Marche, grazie ad un contributo dell'Asur Marche , DGR 1118/2017, e patrocinata dall'amministrazione comunale, nell'ambito del progetto regionale "Sport senza ...

Salute : il segreto semplice e economico per una pelle più sana : semplice come bere un bicchier d’acqua. Secondo una ricerca, con circa due bicchieri di acqua in più al giorno migliora il flusso di sangue alla pelle, contribuendo così a rivitalizzarla e tenerla in Salute. In estate bere, quindi, è necessario non solo per placare l’arsura ma anche per idratare correttamente le cellule, trasferendo loro i nutrienti necessari e depurandola dalle tossine. Lo riferisce In a Bottle (www.inabottle.it), ...

La corsa : una sana abitudine che fa bene alla Salute : La corsa fa bene alla salute. E' una sana abitudine che oltre ad essere un toccasana per il benessere fisico fa bene anche alla mente

La divisione Xbox in ottima Salute con una crescita delle entrate del 39% : Tempo di risultati finanziari e di "pacche sulle spalle" per una divisione gaming di Microsoft che macina numeri molto positivi e che nonostante i problemi e le critiche continua a risultare una scommessa redditizia per il colosso di Redmond.Come riportato da DualShockers, la compagnia ha rivelato i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2018, ovvero del periodo che va dall'1 aprile al 30 giugno. Ciò che salta all'occhio sono le ...

Corretti stili di vita " In Provincia 'La prevenzione non va in vacanza'. Borghesi : "La Salute una risorsa per la vita quotidiana" : UMWEB, Perugia, " Si è parlato di prevenzione e di promozione della salute ieri pomeriggio, mercoledì 18 luglio, in Provincia a Perugia, presso la sala Falcone e Borsellino, durante la conferenza "La ...

Molise - ambulanza assente e Tac in manutenzione : morto un 47enne. Il Ministro della Salute invia una task force : Un 47enne di Larino , Campobasso , è morto per la lunga attesa dei soccorsi : l'ambulanza era impegnata in un altro intervento e, una volta giunto in ospedale, la Tac non era funzionante per ...