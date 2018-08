Ruba aereo passeggeri e si schianta | gli ultimi messaggi del meccanico suicida

Ruba aereo e si schianta poco dopo : Momenti di panico venerdì 10 agosto all’aeroporto di Seattle. Un meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines ha Rubato un aereo ed è decollato senza autorizzazione per poi schiantarsi nel sud del Puget Sound un’ora dopo. Tutti i voli sono stati fermati e due aerei militari F-15 sono immeditamente decollati per rintracciare e monitorare l’aereo Rubato. dopo un breve inseguimento da parte dei caccia, il velivolo si è schiantato ...