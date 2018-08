Ruba aereo e si schianta poco dopo

vanityfair

: Ruba un aereo, decolla e poi si schianta al suolo. Il folle gesto a #Seattle di un meccanico. Il velivolo è stato a… - Agenzia_Ansa : Ruba un aereo, decolla e poi si schianta al suolo. Il folle gesto a #Seattle di un meccanico. Il velivolo è stato a… - RaiNews : Usa, un dipendente della compagnia aerea Alaska Airlines ha rubato un aereo ed è decollato 'non autorizzato' dall'… - repubblica : Usa, meccanico ruba aereo dallo scalo di San Francisco e si schianta su un'isola -

(Di sabato 11 agosto 2018) Momenti di panico venerdì 10 agosto all’aeroporto di Seattle. Un meccanico della compagnia aerea Alaska Airlines hato uned è decollato senza autorizzazione per poirsi nel sud del Puget Sound un’ora. Tutti i voli sono stati fermati e due aerei militari F-15 sono immeditamente decollati per rintracciare e monitorare l’to.un breve inseguimento da parte dei caccia, il velivolo si èto sull’isola di Ketron. In un audio della torre di controllo, si sente l’uomo che scherza con i controllori del trafficodicendo che stava per finire in prigione. Alaska Airlines ha detto di essere a conoscenza di un «incidente che ha coinvolto un decollo non autorizzato di un Horizon Air Q400», aggiungendo che riteneva che non ci fossero passeggeri a bordo dell’(un bombardier Q400 può trasportare circa 76 passeggeri). Mentre ...