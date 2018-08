Ross | da Friends al revival di Will&Grace

David Schwimmer di Friends in Will And Grace 10 - arriva Ross Geller nel cast del revival : Per molto tempo David Schwimmer di Friends ha cercato di togliersi addosso l'etichetta di 'Ross Geller'. Forse l'occasione potrebbe arrivare con Will And Grace. L'attore è stato infatti scelto per interpretare un ruolo ricorrente nella decima stagione della comedy, nonché la seconda del revival targato NBC. Stando alle prime indiscrezioni di Deadline, David Schwimmer vestirà i panni di un interesse amoroso di Grace. Non sono stati forniti ...