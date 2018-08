Ronaldo - voglio aiutare Juve a vincere : ANSA, - TORINO, 11 AGO - "Essere in forma, aiutare la squadra, vincere trofei": Cristiano Ronaldo sintetizza così, in una intervista al nuovo canale web della Juventus, gli obiettivi della sua prima ...

Fantacalcio 2018-2019 - quanto costa Cristiano Ronaldo? Aste folli - tutti vogliono CR7 : Cristiano Ronaldo costa 60 magic milioni: questa è la quotazione ufficiale che la Gazzetta dello Sport ha adottato per il Fantacalcio 2018-2019, il gioco virtuale che corre parallelo alla Serie A. Il fenomeno lusitano, acquistato dalla Juventus, è ovviamente il pezzo pregiato del listone, l’uomo che tutti i fantallenatori vogliono nella propria squadra, il giocatore in grado di garantire gol, voti elevati in pagella e bonus per poter ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Cristiano Ronaldo si presenta alla Juve : "33 anni? Gli altri vanno a giocare in Cina - io sono diverso : voglio vincere qui" : Altro che vecchio, il meglio deve ancora venire. Quando Cristiano Ronaldo, durante la sua prima conferenza da giocatore della Juventus, afferma di avere 23 anni, ride lui stesso e poi si corregge. "Ne ho 33". Ma – e non è l'unica volta – lo dice chiaro e tondo: "Io sono diverso". diverso da chi, da cosa? Da quelli che alla sua età decidono di andare a giocare in Cina, in Qatar, a finire la carriera nel calcio che non ...

Cristiano Ronaldo si presenta : 'Voglio lasciare un segno nella storia della Juventus. L'età non conta : io sono diverso dagli altri' : La Juve è una delle migliori squadre del mondo , con un grande allenatore e un grande presidente. Ho deciso tempo fa. È stato un passo importante per la mia carriera '. Non solo, ma Ronaldo si sente ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : “Champions? Sono qui per lottare per tutti i trofei. Voglio lasciare il segno” : “So che la Champions è un trofeo che tutte le squadre Vogliono vincere, lotteremo per tutti i trofei. È vero che la competizione è pesante, ma dobbiamo essere tranquilli e concentrati”. Così Cristiano Ronaldo nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “La Champions è molto difficile da vincere, spero di poterla aiutare. La Juve ci è arrivata molto vicina, ma le finali Sono sempre ...

Ronaldo si presenta : 'Non sono venuto qui in ferie. Voglio trionfare con la Juventus' - : sono approdato in uno dei club più forti del mondo, abituato a vincere, reduce da 7 campionati vinti consecutivamente e da due finali di Champions negli ultimi quattro anni. Ho giocato in club da ...

Juventus - Cristiano Ronaldo si presenta : “Voglio lasciare il segno nella storia del club. Lotteremo per vincere Champions” : Una sfida: quella di “lasciare il segno nella storia della Juventus”. Che tradotto, a Torino, vuol dire principalmente alzare la Champions League, “un trofeo che tutte le squadre vogliono vincere e spero di poter aiutare il club a vincere questa competizione”. Cristiano Ronaldo dice quasi subito quel che tutti i tifosi bianconeri volevano sentir dire alla stella portoghese durante la conferenza stampa di presentazione, ...

Cristiano Ronaldo 'Voglio lasciare il segno nella storia della Juventus' : Oltre duecento i giornalisti accreditati ed emittenti televisive provenienti da ogni parte del mondo per quello che è considerato uno dei più grandi eventi nella storia del calcio italiano. 'Sono una ...

Juve - Ronaldo-mania senza età : tutti vogliono essere CR7 - a 81 anni corre con la '7' : La scaletta del CR-7 day è già stata fissata nei dettagli: l'arrivo a Torino, le visite al J Medical e poi, alle 18.30, davanti ai microfoni di tutto il mondo, la firma sul contratto e la conferenza ...

Un po' di FIFA qua? Ronaldo alla Juve - gioco da rifare. Ora tutti vogliono la Serie A... : Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. 'Un po' di FIFA qua?' è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le ...

Il Real ufficializza - Cristiano Ronaldo è della Juventus : 'Voglio iniziare un nuovo ciclo' : Il comunicato del Real "Oggi il Real Madrid desidera esprimere il suo gradimento per un giocatore che ha dimostrato di essere il migliore al mondo e che ha segnato una delle epoche più brillanti ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - le prime parole di CR7 da calciatore bianconero : “voglio cominciare nuovo ciclo” : “Questi anni al Real Madrid e in questa città sono stati forse i più felici della mia vita – scrive Cristiano Ronaldo subito dopo l’ufficializzazione del passaggio alla Juventus -. Provo solo enorme gratitudine per questo club, e ringraziare tutti per l’amore e l’affetto che ho ricevuto. Credo però che sia giunto il momento di aprire una nuova fase e per questo ho chiesto di accogliere il mio trasferimento. ...