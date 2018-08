Rompe il vetro della porta | 16enne muore dissanguato

ilgiornale

(Di sabato 11 agosto 2018) Ha chiuso lacucina,ndone accidentalmente il. Così un ragazzo di 16 anni di Vigonza, in provincia di Padova, è morto dopo che un frammento di, cadendo, si è infilzato nella coscia recidendo l'arteria femorale.L'incidenteSecondo la ricostruzione dei carabinieri sembra che il giovane, che si trovava in casa con i suoi genitori, abbia chiuso unaa vetri dell'abitazione con troppa forza, tanto che si è frantumata. Il pezzo diè poi finito sulla coscia destra del giovane e ha reciso l'arteria.Il, nato in Italia da una famiglia di origini camerunensi, è stato subito soccorso, ma dall'arteria tranciata continuava a uscire una grossa quantità di sangue. Il personale del 118 ha trasto d'urgenza il ragazzino all'ospedale di Padova, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Poche ore dopo il giovane è morto a causaperdita di sangue.