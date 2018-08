Romania | migliaia in piazza a Bucarest contro il governo

Romania in piazza contro la corruzione : in migliaia rientrano dall’estero. Ed è crisi istituzionale governo-capo dello Stato : In migliaia sono rientrati a Bucarest dall’estero solo per scendere in piazza, assieme ai loro connazionali. Perché il licenziamento da parte dell’esecutivo, avallato dalla Corte Costituzionale, della procuratrice anticorruzione Laura Codruta Kovesi, simbolo della lotta alle tangenti, è Stato percepito come la volontà della classe politica di proteggersi dalle indagini. Ma quando la polizia si è ritrovata in piazza tra i ...