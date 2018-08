Roma | tre no Ma N' Zonzi si può ancora convincere

Roma. Atac : quattro nuove linee bus attrezzate con pedane per disabili : Al via quattro nuove linee bus Atac attrezzate per il trasporto dei diversamente abili. Le linee, istituite grazie alla proficua

Roma - ladri fanno irruzione in casa mentre la mamma è fuori ma lasciano dormire la bimba : Grosso spavento nel pomeriggio per una famiglia Romana: i ladri si sono introdotti a casa quando stava dormendo la loro bambina. E' accaduto in un'abitazione di via casal Saraceno, sulla Cassia. L'...

Roma - lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi : insulti e schiaffi : Mercoledì 8 agosto verso le 19.30 di sera, vicino alla Fontana di Trevi, è iniziata una discussione tra una turista italo-americana, P.E. di 44 anni, e un’olandese E.F. di 19 anni, per un motivo ai limiti dell'assurdo: ognuna delle due voleva farsi un selfie in un punto specifico, il migliore per inquadrare il monumento a ridosso della Fontana. Trovandosi nello stesso posto allo stesso momento, le due hanno iniziato con gli spintoni per poi ...

Roma - guerra per un selfie davanti alla Fontana di Trevi : calci e pugni tra due famiglie di turisti : Volevano scattare un selfie da quell’angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la Fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell’angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce. Il litigio è nato prima tra ...

Roma - costretto a lasciare casa per le minacce dei Casamonica. Carabinieri gli restituiscono l’appartamento : Con minacce di morte lo avevano costretto ad abbandonare la sua casa popolare, ma oggi l’uomo ne ritorna in possesso. Riconsegnato al legittimo assegnatario un alloggio Ater in zona Pietralata, alla periferia di Roma, di cui si erano indebitamente appropriati appartenenti alla famiglia casamonica e sequestrato dai Carabinieri lo scorso luglio nel corso della maxi operazione “Gramigna”. Il direttore dell’Azienda ...

Treno bloccato per un guasto : 400 passeggeri per ore senza aria condizionata alle porte di Roma : Riattivato su un solo binario, a senso unico alternato, il traffico ferroviario fra Roma Termini e Campoleone. Su questa linea circa 400 passeggeri sono stati bloccati per 4 ore vicino alla stazione ...

Roma - rissa fra turiste alla Fontana di Trevi per un selfie : Roma, rissa fra turiste alla Fontana di Trevi per un selfie Una ragazza olandese di 19 anni e una italo-americana di 44 anni si sono contese il luogo migliore per uno scatto. Hanno partecipato alla zuffa anche famigliari e amici: decisivo l'intervento delle Forze dell'Ordine Parole chiave: ...

Il treno della vergogna : "Doveva portare rifiuti in Austria - è fermo in stazione a Roma" : Settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati sono fermi da due mesi. La denuncia di Legambiente Lazio

Treno fermo a Pomezia per un guasto - 400 passeggeri bloccati su un convoglio vicino Roma : Circa 400 passeggeri sono bloccati da 4 pre vicino alla stazione di Santa Palomba, nei pressi di Pomezia, per un guasto alla linea elettrica della linea regionale FL8. A quanto riferito, sono a bordo ...