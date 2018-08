Roma | si ribalta con l’auto | muore bimba di 8 anni

Roma - incidenti a Trionfale e in via Gregorio XI : due auto ribaltate : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfate all'altezza del civico 12.705, all'altezza di via del Casale di Monte Arsiccio. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di ...

Roma - auto si ribalta sulla Trionfale : un ferito in codice rosso : Grave incidente oggi alle 13 circa su via Trionfale, all'altezza del civico 12.705. Per motivi in corso d'accertamento una Hyundai guidata da un uomo di 80 anni si è ribaltata. L'uomo è stato ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...

Negli Usa vince la Juve - Milan ko ai rigori - Roma ribaltata : Roma, 26 lug., askanews, - Buona la prima per la Juventus Negli Stati Uniti nell'esordio dell'International Champions Cup. A Philadelphia, al Lincoln Financial Field, la squadra di Allegri si è ...

Roma - ucciso dopo inseguimento sul Gra - sentenza ribaltata : poliziotto condannato a 8 mesi : sentenza ribaltata in appello per la vicenda della morte di Bernardino Budroni , il giovane Romano ucciso in un inseguimento con le forze dell'ordine sul Gra di Roma . La prima Corte d'appello ha ...

Roma - cisterna si ribalta sulla Laurentina : 20mila litri di gasolio in strada - traffico in tilt : Caos e disagi alla viabilità in via Laurentina dove questa mattina intorno alle 7.30 un auto cisterna si è ribaltata perdendo il proprio carico: circa 20 mila litri di gasolio. Non risultano esserci ...

Roma : trattore si ribalta - muore 71enne : Tragedia ieri sera a Velletri, vicino Roma: un uomo è stato trovato morto nel suo campo agricolo. A dare l’allarme i familiari che non hanno visto rientrare a casa il 71enne, uscito nel pomeriggio per arare il campo agricolo. Il trattore si sarebbe ribaltato provocando il decesso dell’uomo. Sul posto i carabinieri della stazione di Velletri, 118 e vigili del fuoco. L'articolo Roma: trattore si ribalta, muore 71enne sembra essere il ...

Roma - auto si ribalta sulla Pontina : chiusa l'uscita per Campoverde - traffico in tilt : Ennesimo schianto sulla Pontina. 'Possibili rallentamenti sulla via Pontina per il ribaltamento di un veicolo all'altezza dello svincolo di Campoverde, al km 53+700, in direzione di Latina'. Lo ...

Scontro con anziano che va contRomano - auto si ribalta. A bordo un 98enne : Firenze, 19 giugno 2018 - Due auto coinvolte, due persone finite in ospedale, fortunatamente senza gravi conseguenze, circolazione rallentata per le operazioni di soccorso. Ecco cosa è successo ...