Roma | Raggi | restituiamo a cittadini panchine parchi

Conte : 'Vedrò Raggi - Roma va migliorata'. La corsa dei ministri per aiutare la sindaca : Si vedranno 'presto', il premier Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi. Ma non prima di settembre, quando entrambi torneranno dalle rispettive ferie. 'La incontrerò: finora non ci sono ancora ...

Raggi : “I Romani dicono che non hanno mai visto così tanti cantieri” : Roma – “Sono stati due anni molto intensi, abbiamo trovato una citta’ devastata e ci siamo concentrati molto nel rimetterla a posto. Oggi ci sono molti cantieri per riparare le strade e i cittadini mi dicono che non ne hanno mai visti cosi’ tanti, altri si lamentano perche’ cosi’ c’e’ traffico. Direi che sono molto contenta di queste piccole lamentele”. Lo ha detto la sindaca di Roma, ...

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Raggi : Città Metropolitana - 25 e 26 ottobre a Roma il Forum Ema : Roma – “Siamo felici di ospitare la quarta edizione di Ema-European metropolitan Authorities, che si terra’ a Roma i prossimi 25 e 26 ottobre. Il Forum Ema e’ nato nel 2015 su iniziativa a dell’Area Metropolitana di Barcellona, prima organizzatrice e coordinatrice di questo progetto, come piattaforma politica con lo scopo di rafforzare il ruolo delle aree metropolitane europee nel processo decisionale dell’Ue ...

Auto in via della Lupa a Roma - Figliomeni-Rollero - Fi - : 'Area pedonale ostaggio di menefreghismo Raggi' : "Un video di un minuto e sei secondi per capire come nella Capitale certa gente può fare quello che vuole", scrivono in una nota congiunta il consigliere comunale del gruppo misto e il Presidente del ...

Conte : Roma è capitale di tutti - incontrerò la Raggi : Roma – “Incontrero’ la sindaca Raggi. Non l’ho ancora fatto e mi spiace, ma prima vengono i cittadini”, ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti, nel corso del brindisi per il compleanno del premier. “Roma e’ la capitale di tutti”, continua Conte. E al cronista che gli chiede un giudizio ‘da Romano’ sull’amministrazione Raggi, Conte ha risposto con una ...

BOLLETTINO TRAFFICO BOLOGNA : APERTA CARREGGIATA A14/ Autostrade : disagi soprattutto per raggiungere la Romagna : BOLLETTINO TRAFFICO Autostrade. L'incidente a BOLOGNA con l'esplosione di un'autocisterna ha portata alla chiusura di alcuni tratti. Deviazioni su A14, A1 e Tangenziale(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 23:02:00 GMT)

Roma - la spiaggia del Tevere ha aperto : pochi "villeggianti" e operai al lavoro. Raggi non c'è : Alla fine la spiaggia sul Tevere di Roma, ribattezzata lido "Tiberis", ha aperto i battenti alle 8 di questa mattina. Delusione tra i primi visitatori che sono entrati al lido con gli...

Roma : Raggi - 230 nuovi autobus per Roma : ANSA, - Roma, 3 AGO - "Abbiamo partecipato alla gara per l'acquisto di nuovi bus, ne arriveranno circa 230 nuovi, di cui 90 a metano. È un primo segnale tangibile, parteciperemo a nuove aste pubbliche ...

Salvini potrebbe prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Salvini sta pensando di prendersi Roma se la Raggi dovesse lasciare : Sul calendario di Matteo Salvini c’è già una data cerchiata in rosso. È quella del 26 maggio 2019, quando si voterà per rinnovare il Parlamento Europeo. Potrebbe essere il fine settimana giusto per andare al voto anche per nominare il nuovo sindaco di Roma, nel caso in cui l’attuale prima cittadina Virginia Raggi dovesse venir giudicata colpevole nel processo in corso a suo carico per la questione nomine. ...

Roma. Grassi : “La Raggi non esulti per elemosina di Stato” : “La sindaca Raggi esulta per i 126 milioni di euro sbloccati dal patto di stabilità grazie all’intervento del ministro Tria

Roma. Da Di Maio aiuto alla Raggi : ripartono i cantieri : Asse tra palazzo Chigi e il Campidoglio. “Abbiamo approvato un maxi emendamento che possiamo chiamare lo sblocca cantieri: 125 milioni

La Lega sbarca a Roma - prima volta in Campidoglio : "Ma restiamo opposizione : Raggi pessima e marxista" : Nasce il gruppo della Lega in Campidoglio. A farne parte il consigliere Maurizio Politi, ex Fdi poi passato al Gruppo Misto. A presentare la novità, non proprio per caso nella Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, il coordinatore della Lega Lazio Francesco Zicchieri, il sottosegretario Claudio Durigon,gli ex FdI Federico Iadicicco e Fabrizio Santori, che spiega: "Nasceranno gruppi Lega anche in altri sette municipi, con un totale 11 ...