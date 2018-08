Roma | papà ubriaco e senza patente si schianta in auto | morta la figlia di 8 anni | grave

Gli ospiti di Vado al Massimo : il concerto per Papa Francesco al Circo Massimo di Roma in diretta TV e streaming : Vado al Massimo è il concerto in onore di Papa Francesco atteso per stasera, sabato 11 agosto, al Circo Massimo di Roma e in diretta TV, radio e streaming. A condurre l'evento ci sarà Andrea Delogu su TV2000 in diretta dalle ore 21.30. La serata di Papa Francesco inizierà però alle ore 18.30 quando raggiungerà il Circo Massimo di Roma per una veglia di preghiera. Attesi nella capitale oltre 70.000 fedeli per l'incontro con Sua Santità. I ...

Roma - sulle carte d'identità tornano 'mamma' e 'papà' ma il liceo Mamiani continuerà a usare genitore 1 - genitore 2 : 'Continueremo ad usare la dicitura genitore 1 e 2 fino a indicazioni specifiche da parte del Miur. Ma è così in tante scuole'. Lo dice la preside dello storico liceo Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti ...

Roma : 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto : Roma – Il Papa incontra i giovani. Sono attesi in 70mila a Roma, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dal Papa e dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore ...

Fantacalcio - Roma : Justin Kluivert può vendicare papà Patrick : Le colpe dei padri non ricadano sui figli, si suol dire. Patrick Kluivert in Italia non ha lasciato grandi ricordi, nella sua fugace esperienza al Milan. Si è affermato poi con altre maglie e in altri ...

The Romanoffs - la nuova serie del papà di Mad Men Matthew Weiner al via : Dopo Mad Men si attendeva qualcosa di nuovo da Matthew Weiner e finalmente ci siamo: Amazon Prime Video in occasione del Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha annunciato che il 12 ottobre debutta la sua nuova fatica, The Romanoffs. Si tratta di una serie originale antologica che essendo pensata dal papà di Mad Men prevede la presenza nel super cast di alcune delle star dell’iconica serie tv come ...

Uomini e Donne - Federico Romano è diventato papà : Tra i tantissimi, oramai, ex tronisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, troviamo anche Federico Romano.Federico, insieme al "collega" Leonardo Greco, fu il protagonista di una variazione del Trono Classico, sperimentata una volta e mai più andata in onda negli anni successivi: stiamo parlando del trono L’amore non ha età dove, davanti a tronisti di 30 anni circa, ...

La corsa Romantica di baby Schumi Impresa sulla storica pista di papà : Stavano sciando assieme. La roccia bloccò lo scorrere degli sci e papà volò via. papà Michael Schumacher è ancora via. A casa, nella grande villa affacciata sul lago Lemano dove Mick vive con mamma Corinna e sua sorella Gina Maria. Schumi è a casa ma in fondo, da quella tragica mattina di fine dicembre del 2013, è sempre via.--Via nei silenzi lontani della propria condizione, e via dalla coraggiosa e ostinata e comunque perdente corsa che Mick ...

Roma : picchia papà di un coetaneo - arrestato 17enne del clan Casamonica : Ha prima bullizzato un ragazzino e poi ha pestato il padre intervenuto per difenderlo. È l'accusa scattata nei confronti di un 17enne della famiglia dei Casamonica che è stato arrestato questa mattina ...

Roma - Kluivert : “il mio sogno è seguire le orme di mio papà” : “Ho parlato con mio padre, certo. Lui conosce bene questo campionato e mi ha detto alcune cose. Abbiamo parlato pero’ non solo d’Italia ma di tutto il calcio a 360 gradi. Vorrei tanto seguire le sue orme in tutto e per tutto”. Ecco le parole, nella prima conferenza stampa da giocatore della Roma, del figlio d’arte Justin Kluivert.L'articolo Roma, Kluivert: “il mio sogno è seguire le orme di mio ...

ALISSON AL LIVERPOOL/ Ultime notizie : chi lo sostituirà alla Roma? Donnarumma tra i papabili : ALISSON lascerà la Roma? Almeno tre squadre su di lui in questa estate di calciomercato, il LIVERPOOL "favorito" da un indizio social deve fare i conti con il Real Madrid e il Chelsea(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:07:00 GMT)

Roma - bimbo di 4 anni rischia di annegare al centro estivo. Il papà denuncia : 'L'hanno perso di vista' : Quando aveva iscritto il suo bimbo di 4 anni al centro estivo vicino casa si era raccomandato subito con gli organizzatori: 'Mio figlio non sa nuotare, non deve entrare per nessun motivo nella piscina ...

Castelli Romani - ’ndrangheta a Rocca di Papa/ Ultime notizie - 3 arresti : hotel in mano alla mafia calabrese : Castelli Romani, 'ndrangheta a Rocca di Papa: Ultime notizie, 3 arresti per frode e attività criminose. La mafia calabrese dietro gli hotel turistici: legami cosca Molè(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 12:18:00 GMT)

Roma. La Raggi incontra il Patriarca Teodoro II Papa di Alessandria : Vicinanza tra i popoli e condivisione di radici antiche. Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha ricevuto in Campidoglio Sua