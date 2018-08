Roma | N' Zonzi e Suso costano troppo | Monchi studia le altre opzioni

Roma - tre no. Ma N'Zonzi si può ancora convincere : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Uno dietro l'altro. Ieri è stata una giornata negativa per il mercato della Roma, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Con il d.s. Monchi che ha incassato tre no . Prima quello arrivato a casa sua, a Siviglia, per il centrocampista francese Steven N'Zonzi. Poi il quello del Milan per lo spagnolo Suso ed infine ...

Monchi da N'Zonzi e l'agente apre : 'Roma un'opzione'. Muro Milan per Suso : Dalla chiusura del mercato inglese, i giallorossi hanno riallacciato i rapporti e provano a chiudere per il centrocampista campione del mondo, che spinge per cambiare aria. A confermarlo le parole ...

Roma - Monchi : assalto a N'Zonzi. E prende quota l'idea Suso : Giorni intensi per Monchi. Il Direttore Sportivo della Roma non ha avuto un attimo di relax dopo il rientro dalla tournée statunitense. Normale sia così, se il mercato chiama. Tuttavia, per i ...

Roma - strada spianata per N'Zonzi : Monchi a Siviglia per l'affondo : Mercato inglese chiuso: i giallorossi sono rimasti soli nella corsa al centrocampista francese. Il ds è tornato in famiglia per il weekend e...

Roma : Gabriel alternativa a N'Zonzi - Perotti al Milan per Suso : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , possibile offerta al Milan: Perotti più soldi per Suso . Il Bayer Leverkusen chiede 50 milioni per Bailey : per la Roma sembrano troppi.

Roma - adesso N'Zonzi. Prende quota l'idea Suso : ... scrive Angrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport . Tra i tanti colloqui, in mezzo anche una buona notizia dalla Spagna. Steven N'Zonzi non giocherà in Inghilterra, Arsenal ed Everton non si sono ...

La Roma a caccia di Suso : Monchi riceve l'agente del milanista e vola in Spagna per N'Zonzi : Non ha perso tempo. Sbarcato ieri mattina a Roma, dopo 8 ore di volo, di rientro dagli Usa,, Monchi s'è diretto a Trigoria dove ha iniziato una lunga serie di appuntamenti. Nel tardo pomeriggio, poi, ...

NZonzi - dentro o fuori : la Roma aspetta segnali : NZonzi non è un giocatore qualunque, è un campione del mondo e un punto fermo per noi'. La clausola è di 35 milioni, l'ha scritta proprio Monchi da direttore del Siviglia tre estati fa, ma quando ...

Roma tra N'Zonzi e Samassekou : prossime ore potrebbero essere decisive : Il grande boom iniziale e poi il lungo stallo successivo. Il mercato della Roma fino a questo momento è stata a corrente alternata: scoppiettante nella prima fase e caratterizzato da ben 11 acquisti, ...

Roma su N'Zonzi - Machin : 'Chi lo vuole paghi la clausola! Oggi ci parlerò e...' : N'Zonzi non è campione del mondo per caso, è un punto fermo del Siviglia e Oggi pomeriggio parlerò con lui'. GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web. Si può ...

Roma - per N'Zonzi 48 ore decisive. E Samassekou aspetta : Tutto in 48 ore. Due giorni decisivi per la Roma per capire se il nuovo centrale sarà Steven N'Zonzi o Diadie Samassekou. Molto dipenderà da quello che può succedere entro domani in Inghilterra, alla ...

Roma tra Samassékou e N'Zonzi. Monchi cerca spazio per l'esterno : Non bastava l'Arsenal. Ora anche il Manchester City e - secondo i media inglesi - l'Everton, potrebbero virare in extremis su N'Zonzi. Le parole di Guardiola nelle ultime ore, almeno in Inghilterra, ...

Roma - perché N'Zonzi si è allontanato : Secondo Sky Sport , N'Zonzi si è allontanato dalla Roma per le elevate richieste d'ingaggio e perché il Siviglia continua a chiedere i 35 milioni di euro della clausola.

Roma - ds Siviglia : 'Aspettiamo N'Zonzi per le visite mediche' : Starà con noi e comincerà ad allenarsi con i suoi compagni', le sue parole ribadendo quanto detto settimane fa sul francese campione del Mondo.