Roma Municipio X | Ieva | “Nuovo modello di raccolta”

Ostia - "ti do una capocciata" : spot con citazione a Spada/ Roma - commissionato da X Municipio : bufera social : Ostia, "ti do una capocciata": spot con citazione a Roberto Spada. Ultime notizie Roma, bufera sui social network: pubblicità commissionata da X Municipio(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Roma - allarme al Municipio di Monte Mario : 'Quando passano i mezzi pesanti trema tutto' : 'Si richiede un'urgente verifica strutturale sull'immobile sito in via Mattia Battistini in 464, in quanto al passaggio dei mezzi pesanti che transitano sulla via stessa, i balconi vengono sottoposti ...

A Roma il Municipio III si fa “Grande come una città” : arrivano le lezioni aperte negli spazi pubblici : Col titolo "Grande come una città" partono le lezioni aperte negli spazi pubblici del III Municipio della Capitale volute dall'assessore alla cultura della minigiunta capitolina, lo scrittore Christian Raimo, che dichiara: "Provare a fare una cosa del genere mi sembra un modo per fare politica oggi". Si inizia il 1 agosto con il linguista Luca Serianni che parlerà di "Lingua italiana come cittadinanza".Continua a leggere

Municipio X : Nuova visione su litorale con #marediRoma : Roma – Presso il ristorante Lago del Parco, ad Ostia, e’ stato presentato il documento #marediroma, con il quale il Partito Democratico del X Municipio intende delineare una Nuova visione del litorale romano attraverso una seria programmazione a lungo termine che comporti: il recupero della visuale a mare, spiagge accessibili e fruibili tutto l’anno, la realizzazione di una “citta’-giardino”, un’adeguata ...

Al II Municipio di Roma - arrivano i volontari delle scuole : I genitori e i cittadini attivi nel II Municipio da oggi possono contribuire alla riqualificazione delle scuole del territorio. E’ quanto ha stabilito martedì il Consiglio del II Municipio regolarizzando e organizzando una situazione che già si verifica spontaneamente da alcuni anni. Tinteggiatura di pareti e infissi; riparazione di porte interne, persiane o finestre; riparazioni persiane avvolgibili; sostituzione delle cinghie e molle ...

Roma. Municipio VIII : dopo 15 anni città risarcita di 17 milioni : Firmata la nuova convenzione tra Roma Capitale e i proponenti con l’elenco delle opere da realizzare a carico dei privati

Municipio XV : Va in scena ‘L’estate Romana’ : Roma – Dalla Farnesina a Labaro, passando per Malborghetto e Prima Porta. Tra concorsi e spettacoli teatrali sono diversi gli appuntamenti culturali messi in campo in occasione dell’Estate romana nel Municipio Roma XV. Fra gli eventi un concorso cinematografico internazionale: la 72esima ora, in programma dal 13 al 16 luglio. Il contest indirizzato ad aspiranti filmakers under 30 ha come obiettivo la realizzazione – da effettuarsi in ...

Roma. Sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII : E’ stato presentato a cittadini e associazioni locali il processo partecipativo sperimentale che vedrà residenti e amministrazione decidere insieme come

Roma - il municipio chiude il centro anziani. Loro se lo riprendono : “Occupazione? No - atto di libertà. Siamo tornati a casa” : Il municipio chiude il centro anziani, Loro se lo riprendono. “Siamo tornati a casa. La nostra non è un’occupazione: è un atto di libertà”. Giuseppe è il presidente del centro, una struttura che conta quasi 300 iscritti e frequentanti che oscillano dai 65 agli oltre 90 anni. Il centro anziani sulla Cassia, a nord di Roma, è stato chiuso a fine maggio dal municipio XV per questioni di “agibilità“. Gli anziani hanno trovato i ...

Roma - blitz dei nonni al centro anziani : sfrattati dal Municipio lo occupano : sfrattati dal centro anziani, tornano e si riprendono , occupandola, la loro storica sede, nient'altro che un tendone bianco in via Cassia 726, a Tomba di Nerone. Protagonisti del blitz, irriducibili ...

Roma : targa partigiani Gori e Righi ripristinata in Municipio XIV : Roma: vandali l’avevano sfregiata Roma – Giorni addietro alcuni vandali avevano divelto la targa in memoria dei partigiani Guido Gori e Antonio Righi. Il Municipio XIV ha così ripristinato la stele all’interno del parco di via della Castagnola a Monte Mario. Il lavoro è stato portato a termine nel corso della mattinata odierna. L'articolo Roma: targa partigiani Gori e Righi ripristinata in Municipio XIV proviene da ...

#RomaDecide : al via bilancio partecipativo in Municipio VIII : #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII. Dal 25 giugno autocandidature dei cittadini per focus group, dal 3 luglio presentazione online di idee e progetti da realizzare nel territorio. A settembre votazione dei progetti migliori. #RomaDecide: al via sperimentazione bilancio partecipativo in Municipio VIII Entra nel vivo la sperimentazione del bilancio partecipativo nel Municipio VIII di Roma che ha ...

Roma - nel Municipio III vince il Pd con il “modello Zingaretti” : Caudo - ex assessore di Marino - batte un poliziotto leghista : Un barlume di speranza, un sorriso appena accennato si aggira fra le facce depresse e irritate che popolano il Nazareno. Il Partito Democratico, uscito definitivamente con le ossa rotte da questa tornata elettorale spezzatino, si aggrappa a Giovanni Caudo e al “modello Lazio”. Proprio lui, ironia della sorte, che nel 2015, da assessore all’Urbanistica era stato uno dei pochi a non voler abbandonare la nave prima di affondare insieme a Ignazio ...

Municipio II : Accordo con Automobile Club Roma : Roma – Il Municipio Roma II e l’Automobile Club Roma sottoscrivono un Protocollo di Intesa di reciproca collaborazione in materia istituzionale dedicato, alla realizzazione di iniziative di educazione alla sicurezza stradale a favore dei bambini e dei giovani. Dall’inizio dell’anno scolastico 2018-2019 test drive in piazza e simulatori di guida ACI per consentire ai ragazzi di provare le proprie capacità di guida. Il Municipio Roma II e ...