Roma Legambiente | vergogna treno al TMB di Villa Spada

"Treno carico di rifiuti diretto in Austria fermo da due mesi a Roma" : la denuncia di Legambiente : Secondo l'associazione ambientalista settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere inceneriti oltreconfine sono ferme alla stazione Roma smistamento, accanto alla fermata della FL1 Nuovo Salario

Legambiente : Rifiuti a Roma - cumuli in strada e discariche anche in agosto : Roma – Legambiente segnala alle autorità il Monnezza Parking di Ponte di Nona e intanto per il quartiere Salario l’aria vicino al TMB è sempre più irrespirabile “I Rifiuti invadono le strade Romane anche in agosto e a Roma Est un parcheggio mai utilizzato è diventato una discarica abusiva di ingombranti. Intanto l’aria al TMB Salario è irrespirabile e l’impianto è ancora lì nonostante le false promesse di chiusura arrivate da tanti ...

Ondate di calore ed effetti nocivi per la salute - Legambiente : dal 2000 a Roma 7.700 decessi : “Caldo torrido e bollino rosso in 18 città italiane. Il clima sta cambiando e aumentano i pericoli per chi vive nei grandi centri urbani. Lo si nota sempre di più anche in estate, con temperature record e frequenti e prolungate Ondate di calore, e a farne le spese sono come sempre i cittadini e la loro salute. Le Ondate di calore possono avere effetti nocivi per la salute, soprattutto per gli anziani e gli ammalati, quando le temperature ...

Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma : Legambiente su taglio alberi per la sicurezza stradale a Roma, “Invece di abbattere alberi bisogna fare la manutenzione delle strade, abbattere il numero di Auto e la loro Velocità”. Blitz con Autovelox sulla Colombo: anche dove il limite è 30 km/h tutti oltre i 70 con punte oltre i 110. “Gli alberi non vanno avanno curati e sostituiti se necessario con alberi più adatti all’ambiente urbano”. Dopo l’ipotesi di taglio degli alberi “senza se ...

Legambiente : «Sconfortanti di dati sui rifiuti di Roma» : Il dossier sui rifiuti di Roma presentato venerdì mattina da Legambiente mostra dati «Sconfortanti» secondo il presidente dell'associazione, Roberto Scacchi. Raccolta differenziata ferma nel 2017 al ...