Roma | la Fontana di Trevi come una piscina comunale | tre bagni in meno di 24 ore

Roma - lite fra turiste per un autoscatto davanti la Fontana di Trevi : insulti e schiaffi : Mercoledì 8 agosto verso le 19.30 di sera, vicino alla Fontana di Trevi, è iniziata una discussione tra una turista italo-americana, P.E. di 44 anni, e un’olandese E.F. di 19 anni, per un motivo ai limiti dell'assurdo: ognuna delle due voleva farsi un selfie in un punto specifico, il migliore per inquadrare il monumento a ridosso della Fontana. Trovandosi nello stesso posto allo stesso momento, le due hanno iniziato con gli spintoni per poi ...

Il consigliere di Verona (e amico di Fontana) che fece il saluto Romano contro le femministe : "Il ministro ha ragione - via la legge Mancino" : Una mozione per impegnare il Comune di Verona a "supportare" con ogni mezzo la "proposta del ministro Lorenzo Fontana di abrogare il dettato normativo" della legge Mancino. E poco importa se nel frattempo l'idea del ministro della Famiglia sia stata affossata, in ordine, dal premier Conte e dai due vicepremier Di Maio e Salvini. La singolare iniziativa locale è stata presa dal consigliere di maggioranza Andrea Bacciga, detto "Barzi", ...

Roma - a Monteverde fontana d'acqua con getto di dieci metri buca l'asfalto : l'auto finisce nella voragine : In via di Monteverde a Roma stamattina un getto d'acqua alto più di 10 metri si è sprigionato in strada. La spettacolare fontana ha forato l'asfalto in direzione largo San...

Roma - il caldo è tropicale : scatta lo sfregio alla fontana dell'Ara Pacis : La fontana dell' Ara Pacis a Roma scambiata per la vasca da bagno. C'è chi si lancia tra i getti d'acqua mezzo vestito, chi in biancheria o con un costume. E nessuno controlla. In questi giorni di ...

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia (2) : (AdnKronos) - In veste di consulenti del presidente parteciperanno anche la professoressa Barbara Randazzo, ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'Università degli Studi di Milano, e il professor Alessandro Venturi di Diritto regionale e degli enti locali all'Universita' degli Studi di Pav

Lombardia : Fontana domani a Roma con Stefani per autonomia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - E' fissato per domani alle 11 a Palazzo Cornaro, sede Romana della Conferenza Stato Regioni, l'incontro tra il presidente Attilio Fontana, il ministro per gli Affari regionali Erika Stefani e le delegazioni lombarda e ministeriale. L'obiettivo e' esaminare la richiesta

Lombardia : Fontana giovedì a Roma da ministro Affari regionali : Milano, 23 lug. (AdnKronos) - "giovedì andrò a Roma col vicepresidente Sala, gli assessori Galli e Caparini e il resto della delegazione regionale per rispettare la promessa fatta ai lombardi di agire concretamente entro luglio. Metteremo sul tavolo la richiesta formale di allargamento dell'Autonomi