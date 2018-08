Roma Interventi a tutela delle fontane | tre persone sanzionate

romadailynews

(Di sabato 11 agosto 2018)pubbliche: tre. In meno di 24 ore sono stati tre gli episodi in cui si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale diCapitale per fermare e sanzionare alcuneintente a bagnarsi nella Fontana di Trevi. Il primo episodio è di eri alle ore 12 circa, quando un uomo di 59 anni, proveniente dalla lontana Città del Capo in Sudafrica, ha scelto proprio la fontana monumentale per cercare refrigerio. La persona è stata subito fermata e sanzionata dai caschi bianchi del I Gruppo Centro. Gli altri due avvenimenti hanno avuto luogo questa mattina all’alba. Alle ore 05,30, gli agenti hanno sorpreso un italiano di 54 anni, entrato in acqua per bagnarsi i piedi. Mentre era ancora in corso la compilazione degli atti a carico dell’uomo, uno degli agenti ha scorto una turista australiana di 33 ...