Roma | il Papa incontra i giovani | «Le pasticche rovinano la vita»

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

Papa incontra 70mila giovani a Roma : 18.43 Papa Francesco è al Circo Massimo, a Roma, per la veglia con i giovani italiani: 70 mila da 195 diocesi della Penisola (su 226 totali). Due i giorni di incontro col Pontefice dal motto "Per mille strade,verso Roma" promosso dalla Cei in vista del Sinodo di Ottobre. Alcuni giri in 'Papamobile' nell'area dell'incontro,poi l'indirizzo di saluto al Papa di una rappresentante dei giovani, il dialogo di Francesco con alcuni di loro. Poi canti, ...

Roma - il Papa incontra i giovani : in 100 mila al Circo Massimo : Da 195 diocesi di tutta Italia, hanno riempito 600 pullman per poter ascoltare Francesco nella due giorni che anticipa il Sinodo del prossimo autunno

Papa - 70mila giovani al Circo Massimo per incontrarlo/ Ultime notizie Roma : si entra solo con il pass : Papa, 70mila giovani al Circo Massimo di Roma per incontrarlo. Ultime notizie: Aventino blindato, si entra solo con il pass personale. Il programma del weekend(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 18:03:00 GMT)

Roma - 100mila giovani al Circo Massimo e San Pietro con Papa Francesco : strade chiuse e bus deviati Mappa : Molti, già in cammino da qualche giorno, sono arrivati venerdì sera e hanno dormito nelle parrocchie Romane. La maggior parte, invece, ha raggiunto il Circo Massimo sabato mattina. Tutti giovanissimi, ...

A Roma 70 mila giovani da tutta Italia per l'incontro con il Papa : Bonifiche, chiusure delle strade limitrofe e rimozione dei veicoli fin dal mattino. L'arrivo del Pontefice all'evento, che si aprirà alle 16, è previsto intorno alle 18

Roma - papà ubriaco e senza patente si schianta in auto : morta la figlia di 8 anni - grave la sorellina di 7 : Incidente drammatico stanotte a Nettuno, vicino Roma. Un papà di 39 anni si è ribaltato con l'auto: a bordo c'erano anche le sue due figlie di 8 e 9 anni, la maggiore è...

Gli ospiti di Vado al Massimo : il concerto per Papa Francesco al Circo Massimo di Roma in diretta TV e streaming : Vado al Massimo è il concerto in onore di Papa Francesco atteso per stasera, sabato 11 agosto, al Circo Massimo di Roma e in diretta TV, radio e streaming. A condurre l'evento ci sarà Andrea Delogu su TV2000 in diretta dalle ore 21.30. La serata di Papa Francesco inizierà però alle ore 18.30 quando raggiungerà il Circo Massimo di Roma per una veglia di preghiera. Attesi nella capitale oltre 70.000 fedeli per l'incontro con Sua Santità. I ...

Roma - sulle carte d'identità tornano 'mamma' e 'papà' ma il liceo Mamiani continuerà a usare genitore 1 - genitore 2 : 'Continueremo ad usare la dicitura genitore 1 e 2 fino a indicazioni specifiche da parte del Miur. Ma è così in tante scuole'. Lo dice la preside dello storico liceo Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti ...

Roma - sulle carte d'identità tornano 'mamma' e 'papà' ma il liceo Mamiani continuerà a usare genitore 1 - genitore 2 : 'Continueremo ad usare la dicitura genitore 1 e 2 fino a indicazioni specifiche da parte del Miur. Ma è così in tante scuole'. Lo dice la preside dello storico liceo Mamiani di Roma, Tiziana Sallusti ...

Roma : 70mila giovani per Papa Francesco e maxi concerto : Roma – Il Papa incontra i giovani. Sono attesi in 70mila a Roma, al Circo Massimo. Le date sono quelle di sabato 11 agosto dalle ore 16, e poi domenica 12 dalle 9.10. Due giornate volute dalla Chiesa italiana in vista del prossimo Sinodo di ottobre. I ragazzi arriveranno nella Capitale dopo una settimana di cammino con le proprie diocesi per sostenere appunto il Sinodo voluto dal Papa e dedicato a loro. Sempre sabato 11 agosto, alle ore ...

Fantacalcio - Roma : Justin Kluivert può vendicare papà Patrick : Le colpe dei padri non ricadano sui figli, si suol dire. Patrick Kluivert in Italia non ha lasciato grandi ricordi, nella sua fugace esperienza al Milan. Si è affermato poi con altre maglie e in altri ...

The Romanoffs - la nuova serie del papà di Mad Men Matthew Weiner al via : Dopo Mad Men si attendeva qualcosa di nuovo da Matthew Weiner e finalmente ci siamo: Amazon Prime Video in occasione del Television Critics Association (TCA) Summer 2018 Press Tour di Santa Monica ha annunciato che il 12 ottobre debutta la sua nuova fatica, The Romanoffs. Si tratta di una serie originale antologica che essendo pensata dal papà di Mad Men prevede la presenza nel super cast di alcune delle star dell’iconica serie tv come ...

Uomini e Donne - Federico Romano è diventato papà : Tra i tantissimi, oramai, ex tronisti di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda su Canale 5 a settembre, troviamo anche Federico Romano.Federico, insieme al "collega" Leonardo Greco, fu il protagonista di una variazione del Trono Classico, sperimentata una volta e mai più andata in onda negli anni successivi: stiamo parlando del trono L’amore non ha età dove, davanti a tronisti di 30 anni circa, ...