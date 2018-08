Roma | così i rom sfrattano i bimbi dall' area giochi

Raggi : “I Romani dicono che non hanno mai visto così tanti cantieri” : Roma – “Sono stati due anni molto intensi, abbiamo trovato una citta’ devastata e ci siamo concentrati molto nel rimetterla a posto. Oggi ci sono molti cantieri per riparare le strade e i cittadini mi dicono che non ne hanno mai visti cosi’ tanti, altri si lamentano perche’ cosi’ c’e’ traffico. Direi che sono molto contenta di queste piccole lamentele”. Lo ha detto la sindaca di Roma, ...

Droga - usura e omertà : così i Casamonica sono diventati il clan più potente di Roma : Fratelli e cugini, mille affiliati, dalle giostre allo spaccio. Ecco come la famiglia è arrivata a spadroneggiare nella Capitale. «sono animali che squartano le persone. Neanche sotto tortura li denuncerò», dice una vittima .--La fuoriserie alterna sgommate a un procedere a passo d’uomo. A bordo un giovane imprenditore modenese, dall’aria pulita e i modi manageriali, impegnato in una trattativa singolare. L’uomo indica lungo le strade della ...

Coop Roma - commesso malato “rimane senza colazione” : così non può prendere il suo farmaco. La replica : “Un equivoco” : A stomaco vuoto non può prendere il farmaco salvavita che è costretto ad assumere tutti i giorni. Ma quando chiede di poter cambiare i soldi per comprare la colazione al distributore automatico, gli viene risposto di no: una regola interna lo vieta. Succede nella Capitale all’IperCoop EuRoma2, dove lavora Stefano Maffuccio, commesso appartenente alle categorie protette per la grave patologia di cui soffre. A denunciare l’episodio ...

"Salvini ha spaccato la Chiesa - non attaccatelo - così lo rendete solo più forte" : parla il vescovo di Roma Sud : Creare una frattura ancora più profonda all'interno del mondo cattolico non serve. La Chiesa, secondo lei, quale strada dovrebbe intraprendere? Non conosciamo le problematiche che stanno dietro a ...

Perché la pasta alla carbonara si chiama così? Ed è proprio vero che è nata a Roma? : È forse il piatto più famoso e imitato della cucina romana: ma la pasta alla carbonara potrebbe non avere origini autenticamente laziali. La sua etimologia è incerta, così come la sua storia: ecco cosa si racconta sulla celebre ricetta.Continua a leggere

“Così è morta Caterina”. Il caso choc della 22enne nel centro di Roma : Caterina Pangrazi era morta investita da un pullman turistico su Corso Vittorio Emanuele, al civico 243, all’altezza di Piazza Sforza Cesarini. Da una prima ricostruzione era sembrato che la 22enne stesse attraversando la strada quando era finita travolta dal mezzo turistico di un’azienda italiana. Inutili i soccorsi,: troppo gravi le lesioni riportate, con il decesso giunto sul colpo. L’incidente davanti a decine di persone, ...

Roma - sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

Ragno violino - psicosi a Roma/ Un ricovero a Olbia : "Pensavo fosse solo una zanzara" : Ragno violino, scoppia la psicosi a Roma. Piccolo insetto dal morso velenoso: boom di segnalazioni soprattutto nei quartieri a sud della capitale, gravi gli effetti(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 18:19:00 GMT)

Roma - il destro magico di Totti : a quasi 42 anni segna ancora gol così : Nonostante si sia ritirato dall'attività agonistica il 1° luglio 2017, Francesco Totti continua a tenersi in forma e a disputare partite amatoriali. Come quella giocata a Trigoria contro una selezione ...

Roma - la testimonianza choc : «Il ragno violino mi ha ridotto così» : «Sono precipitata in un incubo, per la puntura di un ragno»: a parlare è una vittima del ragno violino. E non è l?unica. Ieri, dopo l?allarme lanciato da Leggo,...

