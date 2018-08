Roma Atac | quattro nuove linee bus attrezzate con pedane per disabili

Roma - paura a Tor Vergata : in fiamme un altro autobus Atac : Ancora un bus in fiamme a Roma. L'autobus 046 ha preso fuoco lungo via di Carcaricola, a Tor Vergata. Nessun ferito ma tanta paura tra i passeggeri. Le ragioni dell'incendio, fa sapere l'Atac, sono in ...

Metro Roma - rallentamenti per mancata manutenzione. Atac smentisce | : Secondo La Repubblica , mancano i soldi per gli interventi sui binari e per questo l'azienda ha chiesto di ridurre la velocità dei treni. La municipalizzata: "Il rallentamento è solo temporaneo ed è ...

Roma - la cricca delle strisce blu - Atac denuncia 7 addetti : 'Maxi-truffa sui pedaggi' : IL CASO Associazione a delinquere, furto, truffa, frode informatica, appropriazione indebita. L'esposto di Atac è arrivato in Procura pochi giorni fa con una lunga lista di accuse. La partecipata dei ...

Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni ai bus Atac a Roma : “È stata una ragazzata” : Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni causati ai bus Atac di qualche giorno fa. La figlia di Marco Castoldi e Asia Argento aveva portato testimonianza della sua decisione con un video che ha condiviso su Instagram e che ha immediatamente fatto il giro del web. In queste ore, la giovane ha quindi voluto scusarsi pubblicamente con tutti coloro ai quali abbia arrecato danno, con una lunga lettera apparsa sulla pagina ufficiale di ...

Roma. Il fallimentare ammette Atac al concordato in continuità : E’ stato accolto dal Tribunale fallimentare di Roma il parere favorevole della Procura. Il tribunale ammette Atac al concordato in continuità.

Lemmetti : su Atac lavoro straordinario - notizia importante per Romani : Roma – “Una grande notizia per Roma e per i romani. Il Tribunale fallimentare ha ammesso Atac al concordato preventivo in continuita’. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’obiettivo di risanamento e rilancio dell’azienda che abbiamo perseguito con coraggio, contro tutti i detrattori e gli allarmismi. A chi ci accusava di incompetenza e approssimazione abbiamo risposto con un lavoro puntuale, tecnicamente ...

Atac Roma - ok al piano industriale : il tribunale fallimentare ammette il concordato : E’ la prima grande vittoria della giunta Raggi sul fronte Atac. Il tribunale fallimentare ha ammesso la società capitolina dei trasporti al concordato in continuità. A poco meno di un anno dalla decisione presa dal cda di via Prenestina, il collegio di giudici ha reputato valido il piano industriale depositato dal presidente Paolo Simioni per il rilancio dell’azienda, strozzata da debiti complessivi per 1,3 miliardi di euro. ...

Roma - Tribunale fallimentare ammette Atac a concordato in continuità : Roma, 27 lug., askanews, - Il Tribunale fallimentare di Roma ha emesso oggi il decreto di ammissione di Atac al concordato in continuità. Il Collegio, anche facendo seguito al positivo parere espresso ...

Roma : dipendente dell'Atac è stato contagiato dalla tubercolosi : La nuova linea della metropolitana di Roma, nello specifico la metro C, continua a far parlare di sé, ma non in senso positivo. Dopo la chiusura da parte della Procura di Roma delle indagini per l'inchiesta relativa ai lavori per la creazione della metro, per i quali in 25 sembrano essere colpevoli di falso, truffa e corruzione e tra gli indagati risulta esserci anche il nome di Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma; un nuova notizia negativa è ...

