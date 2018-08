Rom | Salvini con la capotreno | Difende diritto alla sicurezza

Salvini : 'Capotreno Trenord andrebbe premiata per l'annuncio sui Rom' - : Il vicepremier e ministro degli Interni si schiera con la donna che ha intimato ai rom di scendere dal convoglio: "Ha difeso il diritto a viaggiare sicuri". E poi: "Piaccia o no alla Ue, smontiamo la ...

Matteo Salvini denunciato dai Rom per la capotreno di Trenord : 'Per me sono medaglie' : denunciato da un attivista rom per 'diffusione di idee basate sull'idio razziale ed etnico, reato di cui all'articolo 3 della legge 654/1975'. A darne notizia, ripreso dal quotidiano Il Tempo , è ...

Matteo Salvini denunciato per odio razziale da un attivista Rom : Nella mattinata di questo venerdì 10 agosto è stato protocollato presso il Tribunale di Roma un atto ufficiale di denuncia-querela firmato dall'attivista rom Alievski Musli contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per diffusione di idee basate sull'odio razziale ed etnico. In particolare sono sotto accusa le frasi dette dal leader leghista alcune settimane fa a un'emittente Tv lombarda, riprese ampiamente da tutta la stampa nazionale, nel ...

Matteo Salvini : “Chi vive nei campi nomadi è un parassita”. Un attivista Rom lo denuncia : Possibile ha offerto assistenza legale gratuita a Alievski Musli, che ha deciso di denunciare Salvini per le frasi discriminatorie pronunciate contro i rom che vivono nei campi nomadi. Nel mirino alcune dichiarazioni fatte dal ministro: "Se gli stranieri irregolari vanno espulsi, i rom italiani purtroppo te li devi tenere a casa".Continua a leggere

Raggi - due anni da sindaca : 'Roma non è più ladrona. Salvini punta al Campidoglio? Gli piacerebbe' : 'Un bilancio di due anni alla guida di Roma? Sono stati molto intensi, abbiamo trovato una città devastata e ci siamo concentrati a rimettere a posto le cose...Stiamo ricostruendo la macchina e ora si ...

Annuncio shock contro i Rom - la capotreno si scusa. Salvini su Facebook : "Dovrebbe essere ringraziata" : "Ho sbagliato". La capotreno del regionale 2653 Milano-Cremona-Mantova che martedì ha pronunciato parole razziste contro alcuni rom e altri individui che stavano importunando i passeggeri, chiede ...

Matteo Salvini : 'Difenderò la capotreno che ha allontanato i Rom : non deve essere punita ma ringraziata' : 'Come promesso, sono pronto a fare tutto quello che è in mio potere per evitare che la capotreno che ha allontanato molestatori e zingari che disturbavano i passeggeri non sia punita in nessun modo'. ...

