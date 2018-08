Robin Williams Nella mente di Robin | su Sky un tributo all' attore

"Nella mente di Robin Williams" - il tributo di Sky a 4 anni dalla morte : Sabato 11 agosto, in prima serata su SkyCinema, il documentario Hbo che ripercorre la vita e la carriera dell'attore...

Robin Williams - che «non sentiva di avercela fatta» : «Mio papà non sentiva di avercela fatta nella vita. Eppure, era la persona di maggior successo che avessi mai conosciuto». Zak Williams trattiene le lacrime mentre parla del padre Robin davanti alla telecamera. È solo una delle testimonianze commoventi mostrate in Nella mente di Robin Williams, il documentario targato Hbo in onda l’11 agosto alle 21:15 su Sky Cinema Stars (canale 303 di Sky). LEGGI ANCHEÈ morta Kate Spade, la stilista ...

LICENZA DI MATRIMONIO/ Su Canale 5 il film con Robin Williams (oggi - 11 agosto 2018) : LICENZA di MATRIMONIO, il film in onda su Canale 5 oggi, sabato 11 agosto 2018. Nel cast: Robin Williams, Mandy Moore e John Krasinki, alla regia Ken Kwapis. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 06:30:00 GMT)

Nella mente di Robin Williams - il ricordo del genio della commedia in un documentario : Un genio, purtroppo come molti comici con una vena infinita di tristezza che gli ha corroso animo, cercare di raccontare a 4 anni dalla sua scomparsa Robin William è l’obiettivo del documentario prodotto dalla Hbo e realizzato da Marina Zenovich – Nella mente di Robin Williams – in onda l’11 agosto su Sky Cinema Stars (canale 303) che fino al 31 agosto è dedicato alle più grandi stelle di Hollywood. È stato Peter Pan per ...

Nella mente di Robin Williams - su Sky il documentario che racconta la vita tormentata del genio del cinema : È stato Peter Pan per Spielberg, il buffo alieno Mork di una serie di culto, il dottor Hunter “Patch” Adams, l’androide Andrew Martin de “L’uomo bicentenario”. Ha dato la sua voce al genio della Lampada di uno dei più amati dei classici Disney, Aladdin, e il suo volto al professor Keating nell’intramontabile “L’attimo fuggente” e a moltissimi altri personaggi ormai parte dell’immaginario collettivo di intere generazioni. Robin Williams era un ...

Zelda Williams e il compleanno di papà Robin : «Il giorno più difficile» : «Chiunque in vita sua abbia avuto a che fare con la perdita di una persona cara, sa bene quanto siano dolorosi certi anniversari». Le parole di Zelda Williams per papà Robin arrivano dritte al cuore: la figlia ricorda il padre con un lungo post pubblicato su Instagram alla vigilia (il 21 luglio, ndr) di quello che sarebbe stato il suo 67esimo compleanno. «In questo periodo, come ogni anno, certi pensieri tornano nella mia mente puntuali come un ...

Robin Williams - la figlia Zelda lo ricorda sui social : 'mi manchi papà' : Domani, sabato 21 luglio, il grande Robin Williams avrebbe compiuto 67 anni. Quattro anni dopo il suicidio del divo premio Oscar, la figlia Zelda Williams, che di anni ne ha 28, ha voluto ricordare l'amato padre sui social, pubblicando una vecchia foto al fianco dell'attore. prosegui la letturaRobin Williams, la figlia Zelda lo ricorda sui social: 'mi manchi papà' pubblicato su Gossipblog.it 20 luglio 2018 10:38.