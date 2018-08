RIPRESA E POLITICA I danni del contratto ' flessibile' di Lega-M5s

POLITICA ECONOMICA / Mariotti - Ucimu - : 'Bene Tria : Industria 4.0 è volano per la RIPRESA' : 'C'è ancora il 50% di aziende italiane pronte a investire in IndusTria 4.0'. Lo dice ALFREDO Mariotti, direttore generale di Ucimu, dopo l'intervista del ministro dell'Economia Giovanni Tria

RIPRESA E POLITICA/ Gli errori del Governo Lega-M5s da correggere : Le prime misure economiche del nuovo Governo, insieme agli annunci su quelle che verranno, producono il rischio di deprimere la crescita.

FINANZA E POLITICA/ Italia - 20 miliardi per non perdere il treno della RIPRESA : La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l’Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:02:00 GMT)5 MILIONI DI POVERI/ Campiglio: così il reddito di cittadinanza può diminuire la povertàFINANZA/ C'è qualcuno che prepara la sconfitta di tutti gli euroscettici, di C. Pelanda

RIPRESA E POLITICA/ Vendere beni pubblici per non restare prigionieri di Ue e mercati : L’Italia dovrà cercare di tranquillizzare sia i mercati che l’Europa circa la possibilità di potersi permettere investimenti per la crescita. CARLO PELANDA(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:02:00 GMT)NO AUMENTO IVA?/ Meglio salvare i conti pubblici e la "linea Cottarelli", int. a M. FortisFINANZA E POLITICA/ Euro, il primo test pronto per Tria e Savona, di C. Pelanda

RIPRESA E POLITICA/ Tria e la spinta necessaria della spesa : La spesa ha un ruolo importante per la RIPRESA e per la creazione di nuovi posti di lavoro nel nostro Paese. MAURO ARTIBANI lo ricorda al neo ministro dell'Economia Tria(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:07:00 GMT)FINANZA E POLITICA/ Euro, il primo test pronto per Tria e Savona, di C. PelandaSPILLO/ Flat tax, Legge Fornero e i "rebus" da sciogliere per Salvini, di M. Artibani