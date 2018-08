Ripescaggi | prosegue la bufera in Serie B | volano denunce ed insulti

calcioweb.eu

(Di sabato 11 agosto 2018)B- "Nell'ambito della questione relativa ai, il Calcio Catania tutelerà i suoi diritti in tutte le sedi, così come preannunciato ieri dall'Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco. Il nostro club comunica di aver affidato gli incarichi ad un team di legali, già all'opera: all'avvocato Federico Tedeschini, coadiuvato dall'avvocato Giuseppe Gitto, è stato conferito mandato per quanto attiene al diritto amministrativo; all'avvocato Cesare Placanica, coadiuvato dall'avvocato Franco Passanisi, per i risvolti di diritto penale; all'avvocato Edoardo Chiacchio, coadiuvato dall'avvocato Ida Linda Reitano, per le azioni nell'ambito del diritto sportivo". E' quanto si legge in un comunicato del Catania dopo l'annuncio della Lega B di varare lunedì i campionati con l'organico a 19 squadre.