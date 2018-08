Rimini | a tu per tu con le meduse “giganti” | le dimensioni fanno paura | ma questo

MotoGp confermata a Rimini per altri tre anni : L'impatto mediatico è garantito dalla presenza di oltre 400 giornalisti provenienti da tutto il mondo accreditati in sala stampa che raggiungono quasi un miliardo di telespettatori. Con questo ...

Dj set e spettacolari scenari - la festa si riaccende per il weekend al Kennedy Cake di Rimini : Gli spettacoli seguono una linea musicale non scontata, non omogenea ma che ripercorre la linea artistica sviluppata negli anni dai dj resident del progetto. E lo street food presenta la Romagna ...

Il Ravenna inizia la stagione nel modo migliore superando il Rimini in Coppa Italia : Ravenna-Rimini 1-0 Ravenna , 4-3-3, : Venturi; Eleuteri, Ronchi, Lelj, Bresciani; Papa, Jidayi, Maleh , 14 st Siani, ; Galuppini , 37 st Trovade, , Raffini , 14 st Magrassi, , Selleri , 28 st Sabba, . ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini batte San Marino. Playoff lontani per la T&A : La T&A perde per manifesta al 7° nel derby con il Rimini (2-16) e si allontana dalla possibilità di accedere ai Playoff, pur se ancora la matematica lascia una minima possibilità. San Marino (12 vinte e 14 perse), distante due lunghezze dal quarto posto di Città di Nettuno (14-12) e Parma (14-12), a due partite dalla fine, per qualificarsi alla semifinale deve vincerne due con Padova nell’ultimo turno, sperare che il Città di Nettuno ...

Legge Mancino - cosa prevede la norma che il ministro Fontana vuole abrogare : le sanzioni per i cRimini d’odio : È il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione di chi commette crimini d’odio. Questa è la Legge Mancino, la norma introdotta nel 1993 che ha preso il nome dall’allora ministro dell’Interno proponente, Nicola Mancino, e che ora Lorenzo Fontana, titolare del dicastero della Famiglia, propone di abrogare, sostenendo che “in questi anni strani si è trasformata in una sponda ...

Ondata di caldo : i consigli del canile comunale di Rimini per proteggere gli amici a 4 zampe : ... il contatto con l'acqua contesto ben diverso dal suolo, permette un' interazione diretta animale, elemento che potrà aumentare la conoscenza del mondo esterno, la voglia di scoprire del nostro cane, ...

Meeting di Rimini - per i 50 anni di Avvenire una tavola rotonda dedicata a fake news e giornalismo di pace : Nell'ambito del Meeting di Rimini, il prossimo 25 agosto, in occasione dei 50 anni del quotidiano Avvenire, il direttore di Fanpage.it, Francesco Piccinini, parteciperà alla tavola rotonda "Notizie false e giornalismo di pace" insieme ai direttori Marco Tarquinio, Lucia Annunziata, Lucio Brunelli e Alessandro Banfi.Continua a leggere

Brutta avventura per Al Bano e Romina a Rimini : "Non era mai successo in 50 anni di carriera". Le parole di Al Bano e Romina Power, che hanno pubblicato un video su Instagram, scuotono i fan dopo che il loro concerto è stato annullato al Beat ...

AL BANO E ROMINA POWER TRUFFATI/ Annullato il concerto di Rimini : "Ringrazio i fan per aver capito" : Al BANO e ROMINA POWER TRUFFATI: i due artisti annullano il concerto di Rimini dopo aver capito che non sarebbero stati pagati insieme ai tecnici. Fan inferociti.(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:00:00 GMT)

Protocollo d'intesa tra la Polizia di Stato e la Carel Industries S.P.A. per la prevenzione e il contrasto ai cRimini informatici in difesa ... : ...- afferma il Questore Paolo Fassari - rientra nell'ambito definito da direttive ministeriali finalizzate a potenziare la prevenzione attraverso la valorizzazione del partenariato con il mondo privato.

Lavorare in viaggio - occhio a sicurezza e privacy : 5 consigli per difendersi dai cRimini informatici - Milano Post : C hi usa pc e smartphone aziendali mentre è in giro per il mondo deve fare attenzione ai possibili rischi, anche in relazione agli obblighi del GDPR sulla protezione dei dati. Da Securbee, società di consulenza per la sicurezza delle informazioni, le buone ...

Rimini - paga 3mila euro per farsi sostituire da un esperto alla prova scritta della patente : Rimini, paga 3mila euro per farsi sostituire da un esperto alla prova scritta della patente Il 40enne è stato denunciato a piede libero, mentre il proprietario della scuola guida arrestato Continua a leggere L'articolo Rimini, paga 3mila euro per farsi sostituire da un esperto alla prova scritta della patente proviene da NewsGo.

Rimini - Festa del Borgo San Giovanni - tutto pronto per la quattordicesima edizione : La Festa popolare da cadenza biennale diventa annuale e come di consueto propone un cartellone di eventi d'arte, cultura, spettacoli, musica e street food coinvolgendo l'intero Borgo da via Tripoli ...

Rimini - il buon...Giorno si vede dal mattino Ieri la partenza per Sant'Agata Feltria : Rimini. Davanti ad una cinquantina di tifosi il nuovo Rimini si è rimesso in moto Ieri di buon'ora dal Romeo Neri con direzione Sant'Agata Feltria. La felicità di Righetti Per il tecnico biancorosso ...