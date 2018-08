Riforma pensioni 2018 Di Maio e Boeri sotto attacco di Feltri ultime notizie

Riforma pensioni 2018/ “L’arma” per disinnescare la proposta Lega-M5s sugli assegni d’oro (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 , oggi 11 agosto. “L’arma” per disinnescare la proposta Lega-M5s sugli assegni d’oro . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 05:50:00 GMT)

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Le richieste della Cisl per il Governo (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Le richieste della Cisl per il Governo . Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 agosto(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:57:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ In bilico la Quota 41 e mezzo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. La Quota 41 e mezzo resta in bilico: non si sa se si farà. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 13:59:00 GMT)