Rifiuti in Sicilia tra ordinanze e ricorsi al Tar Qualcosa si muove

Sicilia. Lupo : governo Musumeci rimandato a settembre in Rifiuti - lavoro ed economia : Possiamo dire che il governo è 'rimandato a settembre' in almeno tre materie: rifiuti, lavoro ed economia". Lo dice Giuseppe Lupo, capogruppo del PD all'Ars, all'indomani della sospensione dei lavori ...

Rifiuti - Musumeci : “In Sicilia differenziata in crescita del 10%” : “Lo dico con legittima soddisfazione: la percentuale di raccolta differenziata dei Rifiuti in Sicilia sta crescendo di giorno in giorno. Avremo a settembre i dati aggiornati, ma rispetto al 15 per cento del novembre scorso abbiamo guadagnato almeno dieci punti. Voglio per questo ringraziare gli amministratori e i cittadini dei circa 250 Comuni che con tenacia e determinazione si sono impegnati in questa vera e propria battaglia di ...

Rifiuti - Costa : “Vigileremo sull’emergenza in Sicilia - presto un sopralluogo nell’Isola” : “Il ministero procederà a un monitoraggio stringente del cronoprogramma degli interventi previsti dall’ordinanza ministeriale che assegna poteri speciali al presidente della Regione Siciliana per gestire l’emergenza Rifiuti insieme a un’analisi approfondita dello stato di avanzamento delle bonifiche nelle aree a elevato rischio ambientale”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che nei prossimi ...

Sicilia : 25 consulenti per piano Rifiuti - Lupo (Pd) "governo non rispetta Ars" : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "E' inaccettabile la decisione del governo Musumeci di ignorare la volontà del parlamento che mercoledì ha chiesto, attraverso l’approvazione di una mozione e di un ordine del giorno, di revocare il bando per la selezione di 25 consulenti esterni. Il presidente Musumeci

Rifiuti : Trizzino (M5S) - chiesto a ministero monitoraggio costante crisi Sicilia : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Il ddl del governo approvato in commissione Ambiente non risolve il caos Rifiuti in atto in Sicilia che ricade su Musumeci, in base ai poteri speciali concessi dal governo Gentiloni. Siamo in contatto con il ministro per l'Ambiente Sergio Costa al quale abbiamo chiesto

Rifiuti Sicilia : Assopirec - possibile già adesso ridurre del 20% conferimento in discarica : Palermo, 30 giugno 2018 – "È possibile già adesso ridurre del 20% il conferimento in discarica dei comuni Siciliani con il trattamento dell'indifferenziato residuale". Lo ha detto il presidente di ...

Rifiuti : Legambiente - in Sicilia di nuovo al punto di partenza : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - Tempi troppo lunghi per un nuovo Piano Rifiuti per la Sicilia e Legambiente preferisce puntare su modifiche alle legge vigente "per aumentare la differenziata porta a porta, realizzare gli impianti di riciclo dell’organico e attivare la tariffa puntuale". "Siamo di nuo

Rifiuti : AnciSicilia chiede confronto con Regione - ordinanza non è sostenibile : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La necessità di un "confronto urgente" tra l'Ansi Sicilia e il governo regionale. E' questa la richiesta emersa dal tavolo tecnico sulla 'questione Rifiuti' svoltosi oggi a Villa Niscemi, a Palermo. Fra i temi affrontati, l'ultima ordinanza del governo regionale che in

Rifiuti : Fp Cgil Sicilia - da Regione solo scaricabarile : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "Sulla gestione dei Rifiuti la Regione la smetta con uno scaricabarile che può avere come effetto finale quello che i costi e i sacrifici delle incapacità dimostrate nell’ultimo ventennio e delle pessime scelte in materia saranno scaricati sui cittadini, con una pilate