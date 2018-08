Ricerca | dalle lumache sarde il progetto per farmaci e cosmetici

meteoweb.eu

: RT @TuriViola: @lofioramonti @Nicola_Firenze @lofioramonti Non dimentichi i cosiddetti comma 1 misti (TD + assegni di ricerca > 3 anni) ten… - Nicola_Firenze : RT @TuriViola: @lofioramonti @Nicola_Firenze @lofioramonti Non dimentichi i cosiddetti comma 1 misti (TD + assegni di ricerca > 3 anni) ten… - MarkCumALot : RT @paolettatranny: Da una mia ricerca personale ho scoperto che le prime a scoprire l’eroticità dei piedi sono state le donne orientali (g… - lauria191074 : #Genitore2 ministro sovranisti salvini dalle tremiti con fidanzata al seguito, ovvero una soluzione alla ricerca del problema -

(Di sabato 11 agosto 2018) Prepararedalla bava diallevate ingna. Si tratta del, con capofila l’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) e la collaborazione dell’Università di Ferrara e di privati, che è arrivato al primo posto nel bando di selezione del ministero dell’Istruzione, università e(MIUR) dedicato alle ricerche sulla chimica verde. ‘Helix Recovery – Recupero della sostanza mucosa di scarto da allevamenti di chiocciole’ ha superato gli altri 17 elaborati provenienti da tutta Italia. Con il primo posto, l’IZS si è portato a casa un finanziamento da 1milione e 280mila euro da spendere nei prossimi tre anni. Non era mai accaduto che l’Istituto, con sede centrale a Sassari e altri distaccamenti dislocati sull’Isola, raggiungesse un simile risultato in termini di riconoscimento scientifico e di risorse messe a disposizione per la ...