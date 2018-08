Repubblica contro Marco Travaglio Carlo Bonini all' attacco | la replica del direttore de

Repubblica - la vignetta contro il 'razzista' Matteo Salvini : 'Una legge che punisce l'incitamento all'odio razziale è un pericolo per Salvini', 'poi tutto il giorno che fa?'. Così recita la vignetta di Ellekappa pubblicata da Repubblica . Un ennesimo attacco ...

Softball - Europei Under 22 : vittoria facile dell’Italia contro il Belgio - domani mattina la Repubblica Ceca : L’Italia vince senza troppi problemi contro il Belgio nella seconda partita di giornata agli Europei Under 22 di Softball. Le azzurre hanno prevalso con il punteggio di 7-0 in un piuttosto caldo pomeriggio di Trnava, che alle 16:30 faceva registrare temperature attorno ai 30 gradi. L’incontro è stato aperto subito bene dalle italiane, che hanno ottenuto un immediato 2-0 con Perricelli che lancia Sheldon e Cianfriglia, già in terza e ...

LIVE Motocross - MXGP GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : Tony Cairoli - serve l’invenzione contro Jeffrey Herlings : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del GP della Repubblica Ceca di MXGP. Sarà ancora una volta Jeffrey Herlings contro Antonio Cairoli. L’olandese è uscito rafforzato dalla doppia trasferta in Indonesia, in cui non solo è riuscito a limitare i danni dopo l’infortunio in allenamento che lo aveva costretto a saltare una gara, ma addirittura ad ampliare il suo margine sul rivale italiano. Tony continua ad inseguire, per ...

Motocross - GP Repubblica Ceca 2018 : Antonio Cairoli ci riprova a Locket contro l’imprendibile Jeffrey Herlings : Il Mondiale 2018 di Motocross torna protagonista in questo weekend. Lo scenario è quello di Locket, in Repubblica Ceca, nel quale i centauri dello sterrato si sfideranno a suon di staccate ed accelerazioni improvvise per centrare il bersaglio grosso nel 14° appuntamento di quest’annata. Nella MXGP si è reduci dall’ennesima doppietta stagionale di Jeffrey Herlings, in sella alla KTM. L’olandese volante continua la sua marcia ...

Softball - Europei U19 2018 : Italia molto facilmente vittoriosa contro l’Ucraina - seconda fase con Repubblica Ceca - Francia e Gran Bretagna : Dopo aver messo a segno 32 punti contro Israele, la Nazionale giovanile di Softball regola senza alcun problema anche l’Ucraina, superata col punteggio di 16-0 nel giro di tre inning. Per le azzurre, l’impegno si sposta ora nel secondo girone, che inizia subito: in questo mercoledì, alle 11:45 il primo impegno odierno sarà quello contro la Repubblica Ceca a Cervignano del Friuli, l’altro si terrà alle 18:30 a Staranzano e vedrà ...

Migranti - UE : Ungheria e Repubblica Ceca contro la redistribuzione dei profughi : Ungheria e Repubblica Ceca fanno muro e non forniranno alcuna collaborazione sulla questione di condividere le responsabilità fra tutti gli Stati dell'Unione Europea. A differenza di Francia, Malta, Germania, Spagna e Portogallo, il presidente ungherese e quello ceco non intendono accogliere nessuna quota di Migranti. La linea del governo Conte Negli ultimi giorni, il premier italiano Giuseppe Conte ha confermato la linea decisa del suo ...

Migranti - la Repubblica Ceca contro la redistribuzione 'Quella di Conte è la strada per l inferno' : ROMA - I Paesi di Visegrad si schierano contro la politica della redistribuzione dei Migranti voluta dal premier italiano Giuseppe Conte, proprio nel giorno in cui la Germania di Angela Merkel ha deciso di accogliere le richieste italiane e di ...

L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo - anche grazie al vaccino : L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha definito “ampiamente sotto controllo” la nuova epidemia da ebola registrata nella Repubblica Democratica del Congo negli ultimi mesi. Il risultato è stato ottenuto grazie a un rapido intervento da parte del personale sanitario e The post L’epidemia di ebola nella Repubblica Democratica del Congo è sotto controllo, anche grazie al vaccino appeared first on Il Post.

Usa - Repubblicani contro Trump : basta separazione famiglie migranti | Ma la Casa Bianca rassicura : "Serve legge" : Dopo i video dei pianti dei bambini stranieri, divisi dai genitori e rinchiusi in centri di detenzione, la destra del Senato corre ai ripari. Il tycoon è pronto ad approvare norme che risolvano la questione

FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca - ma il pass per i quarti è nelle mani delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup. Le azzurre si qualificano ai quarti. In campo domani contro gli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup in corso a manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora Italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Festa della Repubblica - 2 giugno : parata e programma/ Milano - aperto Palazzo Marino - incontro con il sindaco : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:33:00 GMT)

'Mattarella mente' - Di Battista duro contro il Presidente della Repubblica Video : Non è un momento facile per il nostro paese. Gli ultimi eventi politici hanno creato una forte caos e i leader degli schieramenti usciti vincitori alle elezioni del 4 marzo hanno concluso la loro proposta [Video] governativa con un nulla di fatto. Oggi il responsabile politico del 'Movimento Cinque Stelle', ospite nel salotto televisivo di Barbara D'Urso 'Pomeriggio 5', ha espresso rammarico e frustrazione per la scelta del capo dello Stato. Di ...