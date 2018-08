Reina | Higuain e Biglia | quando possibili problemi diventano autentiche risorse

milanworld

(Di sabato 11 agosto 2018) I dualismi, per quanto possano essere ispirati da una sana e stimolante competizione, sono sempre rischiosi, specie nel calcio che – inevitabilmente – richiama interessi d’immagine e, perciò, milionari. Esperienza insegna che, in questi casi, i mal di pancia sono sempre in agguato. Almeno allo stato attuale, il nuovo Milan, che mostra di esserne pienamente consapevole, affida – aprioristicamente – a mister Gattuso la missione dell’armonia e della integrazione delle diverse aspettative e ambizioni in un gruppo che non potrà permettersi il lusso di antagonismi conflittuali. Fare gruppo per costruire le proprie fortune La conferenza stampa di ieri e le dichiarazioni rese ai giornalisti, soprattutto da Leonardo, Maldini e, ha offerto – in questo senso – una linea di responsabilità che non poteva essere affidata ad altri, se non al ruolo e alla riconosciuta lealtà ...