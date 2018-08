Reggio Emilia | record di espulsioni | una a settimana

Dopo una segnalazione della consiglierà di parità di Reggio Emilia - in Posta priorità anche ai genitori con neonati : ... perché la scena mi aveva davvero colpito per come le madri non vengano rispettate tra l'indifferenza generale: eppure meriterebbero di essere considerate come eroine in un mondo che non fa più ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina : Reggio Emilia, donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina L’anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la sentenza è adesso definitiva. Parole chiave: ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina | : L'anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni rapina un 90enne : arrestata - : L'anziana dovrà scontare in carcere una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. Il fatto risale all'aprile del 2015 quando la donna aveva sfilato il portafoglio di un uomo nel parcheggio di un ...

Reggio Emilia - a 74 anni rapinò novantenne : anziana va in carcere : Reggio Emilia - Dopo avergli sfilato dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio con dentro 600 euro, mentre lui, 90enne, caricava in auto la spesa fatta in un supermercato di Poviglio, nel ...

Donna di 74 anni rapina un 90enne - arrestata a Reggio Emilia : Una Donna di 74 anni accusata di aver rapinato un 90enne è stata arrestata dai carabinieri di Gattatico (Reggio Emilia): deve scontare oltre 2 anni di reclusione. I fatti risalgono all'aprile del 2015 quando l'anziana aveva sfilato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni del nonagenario, che stava mettendo la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato di Poviglio. L'uomo se n'era accorto e aveva ...

Reggio Emilia - nascondeva un coltello sotto il passeggino del figlio di due anni : Reggio Emilia. Aveva nascosto un coltello a serramanico nel passeggino di suo figlio, di appena una paio d'anni. È quanto scoperto dagli agenti della polizia di Stato, intervenuti giovedì pomeriggio,..

Reggio Emilia - una tassista aggredisce un automobilista con lo spray urticante : denunciata : Il diverbio in via della Repubblica vicino al supermercato Sigma Il conducente dell'auto è finito al pronto soccorso del Santa Maria Nuova

Nuovo affondo del M5s su Reggio Emilia Parcheggi 'La scissione ci sarà' : Guatteri ancora all'attacco sul futuro della società 'Lodetti minimizza, ma nella visura c'è la nascita della srl'

Reggio Emilia - velocizzava pratiche per cittadinanza stranieri in cambio di tangenti : arrestata funzionaria Prefettura : Un sistema di mazzette così consolidato da non richiedere nemmeno una parola, grazie al quale le domande per la cittadinanza italiana di alcuni extracomunitari che vivono a Reggio Emilia saltavano magicamente la fila. Il costo dell’avanzamento era di almeno 500 euro, soldi che si dividevano i titolari di agenzie di pratiche per stranieri e la responsabile dell’Ufficio cittadinanza della Prefettura, che riceveva il denaro per accelerare il ...

Reggio Emilia : mazzette in cambio della cittadinanza : Tra i destinatari di misure cautelari, una funzionaria della prefettura, responsabile dell'Ufficio cittadinanza, e il titolare di un'agenzia di pratiche per stranieri di Guastalla. Oltre alle misure ...

Reggio Emilia - corruzione per la cittadinanza : arresti e sequestri : Roma, 31 lug., askanews, - È in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, su un presunto sistema di corruzione per l'ottenimento ...

Reggio Emilia - più di metà provincia è a rischio idrogeologico : Su una superficie di 2.200 chilometri quadrati oltre il 50 è a pericolo dissesto. Elevata franosità nel 13,5 del territorio

Reggio Emilia - fra i capannoni delle Reggiane il racket degli 'affitti' abusivi : Un senzatetto ghanese denuncia la prevaricazione tra gli occupanti delle ex Officine: 'I nigeriani chiedono 10-20 euro a chiunque voglia dormire qui'