Red Dead Redemption 2 | 4K nativi su Xbox One X

Red Dead Redemption 2 : tutte le novità - articolo : L'annuncio di Red Dead Redemption 2 arrivò come un fulmine a ciel sereno, e sebbene alcuni leak suggerissero l'esistenza del progetto, il primo trailer mostrato il 20 ottobre 2016 lasciò tutti senza fiato. Il secondo capitolo (che come abbiamo poi appreso è un prequel) di uno dei titoli di maggiore successo della scorsa generazione, era dunque realtà. E a ben cinque anni dall'inizio di questa generazione, Rockstar è finalmente pronta a esordire ...

Red Dead Redemption 2 : Gameplay Trailer italiano e tante informazioni : Rockstar a grande richiesta ha finalmente mostrato ieri pomeriggio il Gameplay Trailer di Red Dead Redemption 2. Quest’oggi vogliamo allegarlo ad una generosa quantità di nuove informazioni diffuse dalla software house, buona lettura. Alla scoperta di Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2, la prima esperienza di nuova generazione firmata Rockstar Games dopo Grand Theft Auto V, è un prequel di Red Dead ...

Il video gameplay di Red Dead Redemption 2 mostrato ieri girava su PS4 Pro : Dopo diversi trailer che mostravano le immagini e gli ambienti di gioco, finalmente Rockstar Games ha regalato agli spettatori un tuffo in Red Dead Redemption 2 con il suo primo video di gameplay e, vista l'incredibile grafica mostrata, in molti si sono chiesti quale fosse la piattaforma su cui girava il gioco.Secondo il Blog di PlayStation, i filmati di gioco sono stati presi da una PlayStation 4 Pro in 4K, tuttavia non sono stati forniti ...

Ecco il primo video di gameplay di Red Dead Redemption 2 : Come promesso nella giornata di ieri, solo qualche istante fa Rockstar ha pubblicato il primo video di gameplay di Red Dead Redemption 2, grazie al quale possiamo vedere per la prima volta in azione questo atteso seguito.Vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 sarà disponibile a partire dal 26 ottobre per PS4 e Xbox One. Che ve ne pare di questo primo video di gameplay? Vi è piaciuto?Se il trailer non vi avesse fornito la risposta a tutte le ...

Alle 17 scoprite in diretta con noi il gameplay di Red Dead Redemption 2 : Basta un attimo e un giovedì d'agosto come tanti altri si trasforma in una giornata estremamente importante per il mondo dei videogiochi. Rockstar Games ha sganciato la bomba nella giornata di ieri: Alle 17:00 di oggi verrà mostrato il primo video gameplay di Red Dead Redemption 2.Dopo una manciata di trailer e di informazioni che hanno tratteggiato un gioco sotto molti aspetti potenzialmente rivoluzionario, Red Dead Redemption 2 è finalmente ...

Red Dead Redemption 2 : il video di gameplay in uscita il 9 agosto : Rockstar annuncia che il primo video gameplay di Red Dead Redemption 2 uscirà proprio oggi, 9 agosto 2018 alle 17:00 (ora italiana). Il video sarà disponibile su tutti i canali ufficiali Rockstar Games cioè Facebook, sito ufficiale e Youtube. Cosa aspettarsi da questo primo video gameplay? sicuramente vedremo delle scene di gioco molto interessanti, con alcune meccaniche nuove e sopratutto innovative (cosa che Rockstar riesce sempre a fare). Il ...

Red Dead Redemption 2 detterà nuovi standard ludici? Oggi il reveal del gameplay : come seguirlo : Sono ore molto calde per Rockstar Games, che nella giornata odierna si appresta a tirare via il velo da Red Dead Redemption 2, l'attesa nuova iterazione della saga free roaming in salsa western. Il pomeriggio nostrano vedrà infatti il primo reveal per quanto concerne il gameplay del nuovo gioco, con i fan che non attendono altro che un primo assaggio di quel che sarà il titolo finale. Alquanto ottimisti i vertici della compagnia che, ...

Red Dead Redemption 2 - l'attesa è finita : domani Rockstar mostrerà il gameplay del gioco : Con una mossa a sorpresa in pieno stile Rockstar, il publisher ha annunciato solo qualche minuto fa che domani mostrerà al mondo, per la prima volta, il gameplay di Red Dead Redemeption 2.Come apprendiamo dai canali social di Rockstar, l'"Official gameplay Video" verrà pubblicato nel pomeriggio di domani 9 agosto alle 17:00 in punto. Il gameplay del gioco era stato mostrato in esclusiva a un manipolo di testate internazionali lasciando ...

Disponibile l'Accetta di Pietra in GTA Online e Red Dead Redempion 2 : Spunta un nuovo oggetto di GTA Online che è possibile sbloccare e utilizzare anche in Red Dead Redemption 2, il nuovo oggetto speciale offerto è l'Acetta di Pietra. Vediamo i dettagli nel comunicato ufficiale: Vista l'abbondanza di degenerati a Los Santos e Blaine County, Maude Eccles ha deciso di lasciare nel cassetto il suo sogno di avere una bella staccionata bianca, un marito e un cagnolino di nome Skip per dedicarsi alla sua sete di ...

Red Dead Redemption 2 non teme i rivali - pronte grandi cose da Rockstar : Cresce in maniera esponenziale l'attesa in vista di Red Dead Redemption 2, il nuovo capitolo dell'epopea western in salsa free roaming targata Rockstar Games. Di anni dal primo episodio ne sono passati un bel po', e la voglia di nuove avventure d'altri tempi è senza ombra di dubbio elevata. Nel corso di una recente Financial Call di Take-Two con gli investitori, l'amministratore delegato Strauss Zelnick e il presidente Karl Slatoff hanno parlato ...

Red Dead Redemption 2 : Take Two vuole superare le aspettative dei fan : Durante la conference call di Take-Two Interactive Entertainment per investitori e analisti, l'amministratore delegato Strauss Zelnick e il presidente Karl Slatoff hanno parlato di Red Dead Redemption 2.Come segnala Dualshockers, a Zelnick è stato chiesto del feeling di Take-Two riguardo l'imminente affollata stagione delle festività, che presenta una concorrenza estremamente forte."Siamo sempre preoccupati per la competizione e non daremo mai ...

Già sbloccata arma e abilità in GTA Online da Red Dead Redemption 2 - come fare in video : Iniziamo questa notizia già con una premessa: no, non potete in questo momento avere la nuova abilità e arma in GTA Online da Red Dead Redemption 2. Fatta la premessa, ecco cosa sta accadendo. I giocatori di GTA Online potranno, non si sa ancora quando, completare una particolare missione per sbloccare dei contenuti esclusivi quando uscirà Red Dead Redemption 2. Tutto questo è già accaduto in passato: bisognava portare avanti incarichi ...

Secondo gli analisti di Piper Jaffray Red Dead Redemption 2 venderà meno di Call of Duty : Black Ops 4 e Battlefield V : Molti si aspettano che Red Dead Redemption 2 sia il gioco più venduto di quest'anno e ci sono buone ragioni per pensarla così. I giochi Rockstar vendono una quantità folle di copie e, come saprete, Grand Theft Auto 5, oltre a registrare numeri incredibili, è anche diventato l'opera d'intrattenimento con il maggior successo commerciale di tutti i tempi. Tuttavia, gli analisti di Piper Jaffray, che oggi hanno condiviso rapporti aggiornati ...

