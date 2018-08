Recensione Xiaomi Redmi 6 | 6A e 6 Pro | una gamma non molto fortunata

Recensione Nokia 7 Plus : Da Comprare Al Volo - Meglio Di Xiaomi Mi A2 : Recensione VideoRecensione Nokia 7 Plus. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Nokia 7 Plus: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Nokia 7 Plus Nokia 7 Plus è lo smartphone che aspettavo da anni dall’azienda: bello, resistente, potente, scatta ottime foto, ha una batteria a lunga durata e monta Android One. E costa il giusto. […]

Abbiamo provato lo Xiaomi Mi A2, nuovo Android One che sulla carta promette faville, mentre nella pratica dimostra ancora qualche problema di gioventù. In ogni caso un osso duro della fascia media, che punta a conquistare fette importanti di mercato.

Scopri come va Xiaomi Mi A2 Lite nella nostra Recensione. Tutto su batteria, fotocamera, display, processore, hardware e software di questo smartphone che abbiamo definito best Buy!

Abbiamo provato Xiaomi Mi Pad 4, un nuovo tablet compatto ideale per l'utilizzo casalingo di tutti i giorni. Costa poco e funziona alla grande, trovate tutto nella nostra Recensione.

Abbiamo provato lo Xiaomi Mi 8 SE, un medio gamma che porta al debutto lo straordinario processore Snapdragon 710. Ottimo rapporto qualità/prezzo ma anche un enorme e notch e la mancanza della banda 20. Trovate tutto nella nostra Recensione completa.

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : Il Migliore Sotto Ai 200 Euro : Recensione VideoRecensione Xiaomi Redmi Note 5. Ecco la nostra Recensione e prova completa di Xiaomi Redmi Note 5: pareri, opinioni, conviene comprarlo? Recensione Xiaomi Redmi Note 5 C’è poco da dire: Xiaomi Redmi Note 5 è un best buy Sotto ogni punto di vista. Design a parte, non particolarmente innovativo, questo Xiaomi Redmi Note 5 […]

Recensione Xiaomi Mi Mix 2S : bello e possibile! : Esteticamente un dispositivo, per quanto curato possa essere, può piacere o meno a seconda dei propri gusti. Se però ti chiami Xiaomi Mi Mix 2S e vieni esposto al British Museum, sicuramente acquisisci un fascino particolare! Confezione La confezione di vendita dello Xiaomi Mi Mix 2S vede uno stile identico a quello già visto con Xiaomi Mi Mix 2. Estremamente semplice ed elegante, la scatola si presenta in cartonato nero con la dicitura MIX ...

Abbiamo provato la nuova soundbar Xiaomi Mi TV Speaker, economica, potente, e con un paio di difetti che ne limitano le potenzialità.

Recensione Xiaomi Redmi Note 5 : un must della fascia media! : Con la sua ultima serie di dispositivi, Xiaomi ha dato una marcia in più alla qualità e ai servizi offerti dai propri terminali. Una palese conferma viene da questo Xiaomi Redmi Note 5, dispositivo che può contare su una capiente batteria, ottime prestazioni e un buon comparto fotografico! Confezione La confezione di vendita dello Xiaomi Redmi Note 5 propone lo stile tipico della serie in questione, col cartonato in colorazione rossa e il nome ...