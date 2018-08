Reazione a Catena | eliminate le ChaChaCha nella puntata del 9 agosto

Le dicono di coprirsi per allattare il figlio - la sua Reazione ottiene applausi (e scatena la polemica) : La reazione sarcastica di Melanie Dudley, americana del Texas e madre di tre figli, a cui è stato chiesto da una persona in Messico di non allattare il proprio bambino in pubblico, è stata apprezzata sui social. Come risposta Melanie ha coperto il volto anziché il seno."Quando quell'uomo mi ha detto di coprirmi, sono rimasta senza parole e ho detto a mio marito di passarmi il velo e me lo sono messo in testa in segno di ...

“Cosa?”. Reazione a catena. La gaffe su Fabrizio De André è ‘horror’ : Figuraccia in diretta delle Cha Cha Cha, le tre ragazze campionesse di ‘’Reazione a Catena’’, la trasmissione in onda nel preservare di Rai 1 condotta da Gabriele Corsi. La domanda aveva a che fare con uno dei maggiori cantautori italiani, ovvero Fabrizio De Andrea. Si parlava del cantante e per collegarlo prima alla parole “canzone” e poi a “genovese” durante la fase finale del gioco, le tre ragazze hanno usato ...

GABRIELE CORSI/ Sul successo di Reazione a catena : "Non lascio il Trio Medusa - della tv non mi fido" : GABRIELE CORSI si racconta in un'intervista a Di Più: "Non lascio la radio perché non mi monto la testa. So perfettamente cosa vuol dire non avere un lavoro".

CHA CHA CHA - Reazione A CATENA/ Chi sono le campionesse Sara - Laura e Martina : "Adesso sogniamo la tv" : Si chiama Cha Cha Cha il nuovo terzetto vincente di REAZIONE a CATENA. Laura, Martina e Sara si raccontano in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Ho sentito bene?”. Reazione a catena - la gaffe è clamorosa. Amadeus basito : Più che un quiz, un horror quiz. Si perché ieri sera sono stati molti quelli che sono saltati sulla sedia. È successo durante l’ultima puntata di Reazione a catena, il programma in onda su Rai 1 condotta da Amadeus. La diretta sembrava andare nella direzione giusta, almeno fino a quando non è scattata una domanda che ha mandato in tilt le campionesse Cha cha cha, da 8 puntate sugli scudi..Alla domanda su chi fosse Modigliani, infatti, hanno ...

Reazione a Catena : eliminati i Fuori Tempo nella puntata del 24/07 : I Fuori Tempo, il trio campione record di questa edizione di Reazione a Catena, è stato eliminato dal gioco. Nulla ha potuto il gruppo di concorrenti formato da Alessandro, Luigi e Salvatore i quali hanno dovuto cedere lo scettro alle nuove campionesse, le Cha Cha Cha. I Fuori Tempo erano diventati campioni nella puntata del 14 luglio e sono rimasti sul trono per più di una settimana. Decisiva l'intesa vincente in cui le sfidanti, hanno fatto ...

Reazione a Catena : Gabriele Corsi svela una sorpresa per l’ultima puntata : Gabriele Corsi a Reazione a Catena: cosa farà nell’ultima puntata Re del preserale estivo di Rai1, Gabriele Corsi è al timone di Reazione a Catena da poche settimane. Il conduttore, che ha trovato la popolarità con Le Iene e il trio Medusa, è approdato sulla prima rete conquistando il pubblico e portando a casa ottimi risultati in termini di ascolti. Il quiz di Rai1 ha registrato infatti in queste settimane il 30% di share. Un dato più ...

Amadeus svela cosa pensa di Gabriele Corsi a Reazione a catena : Reazione a catena con Gabriele Corsi: cosa pensa Amadeus? Dopo aver condotto dal 2014 al 2017 Reazione a catena, il gioco a premi dell’estate del primo canale della Tv di Stato, Amadeus ha rivelato di non seguirla più. Intervistato da LiberoQuotidiano, il noto conduttore non ha commentato la conduzione di Gabriele Corsi non perchè abbia qualcosa contro ma perchè non ama continuare a guardare programmi condotti un tempo da lui: ...

Il Segreto - flop di ascolti dopo il cambio orario : la soap sconfitta da Reazione a Catena : Da ieri è cambiata nuovamente la programmazione della soap opera Il Segreto su Canale 5. Gli spettatori e fan della serie tv iberica con protagonista donna Francisca hanno avuto modo di vedere che la soap ha abbandonato la fascia oraria del primo pomeriggio per passare nello slot orario del preserale, quello che fa da traino all'edizione delle 20 del Tg5, rimasto orfano di Caduta Libera. Gli ascolti della soap, però, non sono stati per niente ...

Finale Mondiali Russia - Reazione scatenata dei tifosi dopo il gol della Francia [VIDEO] : Finale Mondiali Russia, spettacolo ed emozioni durante l’ultimo atto tra Francia e Croazia. La squadra di Deschamps passa in vantaggio con un autogol da parte di Mandzukic, reazione immediata della Croazia che trova un gran gol con l’interista Perisic, prima del nuovo vantaggio Francia con Griezmann su calcio di rigore. All’intervallo il punteggio è di 2-1 per la Francia, scatenata reazione da parte dei tifosi. GUARDA IL VIDEO ...

Reazione A CATENA - RAI 3/ Info streaming del film con Keanu Reeves (14 luglio 2018) : REAZIONE a CATENA, il film in onda su Rai 3 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Keanu Reeves, Morgan Freeman e Rachel Weisz, alla regia Andrew Davis. La trama del film nel dettaglio.