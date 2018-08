Real | Modric tra i convocati per l' amichevole con il Milan

Calciomercato - Real-Milan : Modric tra i convocati : TORINO - C'è anche Luka Modric fra i 30 convocati dell'allenatore del Real Madrid Julen Lopetegui in vista dell'amichevole di questa sera contro il Milan, valida per il XXXIX° Trofeo Bernabeu. Non un ...

Modric resta al Real Madrid : niente Inter / Ultime notizie : Lopetegui lo conferma - convocato in amichevole : Modric all'Inter? Ultime notizie: in Spagna sono sicuri che il centrocampista croato resterà al Real Madrid, ma l'entourage del giocatore lascia una porta aperta ai nerazzurri.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 14:21:00 GMT)

I quotidiani spagnoli sicuri : 'Modric resta al Real' : Roma, 11 ago., askanews, - Il sogno di Luka Modric di approdare all'Inter svanisce, probabilmente, dopo la lettura dei quotidiani spagnoli di oggi. Marca apre con l'immagine di Modric festante e la ...

Luka Modric - il Real Madrid lo trattiene : l'Inter spera fino a lunedì : 'Non mi liberano'. Queste sarebbero essere le parole di Luka Modric dette agli amici più stretti. L'accordo tra Inter e Real Madrid per la cessione del giocatore croato è al momento sfumato. La ...

In Spagna sicuri : "Modric resta al Real : accordo con Florentino" : I catalani Sport e El Mundo Deportivo preferiscono al solito occuparsi di Barça: da Messi nuovo capitano all'offensiva del Psg per Dembelé. Anche questo però può essere un indizio: c'è da scommettere ...

Modric - muro Real - nessun incontro con Perez; l'Inter intanto chiude per Keita (RUMORS) : La fumata non è ancora nera, ma la tonalita' sta comunque assumendo un colore grigio scuro. Luka Modric si allontana dall'Inter perché il Real Madrid non ha alcuna intenzione di cederlo. L'atteso incontro tra il croato e Florentino Perez non si è ancora svolto, il patron dei blancos prende tempo e la sua strategia è chiarissima: non vuole arrivare alla rottura con un giocatore che avrebbe espresso tutta l'intenzione di cambiare aria e, nel ...

Il gran rilancio del Real mette alle corde Modric. Ma l'Inter spera ancora : Da ieri pomeriggio Modric ha 13 milioni di motivi per rimanere al Real Madrid e tapparsi le orecchie con la cera per non sentire il canto delle sirene interiste. Florentino Perez ha incontrato l'asso croato negli uffici del Santiago Bernabeu, spiegando al giocatore di non aver alcuna intenzione di cederlo. Da parte sua Modric ha ribadito al presidente merengues il desiderio di cercare nuovi stimoli, e di sfidare l'ex compagno Ronaldo nella Serie ...

MODRIC ALL'INTER? AS - "RESTA AL Real MADRID"/ Ultime notizie : il croato ha già comprato casa a Malnate? : MODRIC all'Inter, Ultime notizie: è il giorno della verità per il croato che oggi incontra il presidente del REAL Madrid, Perez. Nel frattempo, la foto social senza di lui scatena i rumors.(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 00:41:00 GMT)

Dalla Spagna sono sicuri : Modric resta al Real Madrid e rinnova : "As" e "Marca" scommettono sulla permanenza del croato nella capitale spagnola, ma i tifosi dell'Inter continuano a sognare grazie a qualche indizio social

Stampa Spagna - Modric resta al Real : ... significa che a Modric verrà praticamente raddoppiato l'attuale ingaggio di 6.5 milioni all'anno che, a livello di cifre, non lo collocava fra i top player della squadra campione del mondo, che sono ...

