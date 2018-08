Razzista | bigotto e misogino Le accuse dell' ex consigliera Omarosa Manigault

huffingtonpost

(Di sabato 11 agosto 2018) Donald Trump è un "" che ha usato la 'N-word', la parola 'negro', in più occasioni. E ci sono prove al riguardo. È la pesante accusa avanzata nei confronti del presidente da parte'exNewman, che nel libro 'Unhinged' in uscita la prossima settimana racconta la sua esperienza alla Casa Bianca descrivendo un Trump non qualificato, narcisista e.Un racconto in cui l'ex concorrente di 'The Apprentice' riferisce di aver rifiutato un pagamento di 15.000 dollari al mese dallo staff di Trump per comprare il suo silenzio poco dopo essere stata licenziata. In alcuni estratti del libro anticipati dalla stampa americana, l'afroamericana afferma di aver ricevuto poco dopo il suo licenziamento una telefonata da Lara Trump, la nuora del presidente, che le offriva un lavoro e un contratto mensile per farla tacere: un accordo con il ...