Rai | proposta-provocazione di Anzaldi a M5S | ' Votate Santoro presidente'

Rai : Cda boccia proposta Laganà presidente; tutto rinviato a settembre : Niente da fare neppure oggi oggi in Cda Rai per avere un nuovo presidente, dopo il no della commissione di Vigilanza a Marcello Foa. Si è discusso della situazione e, così come aveva fatto una settimana fa, oggi pomeriggio la consigliera Rita Borioni (Pd) è tornata alla carica proponendo ai colleghi consiglieri di procedere con l'indicazione di un nuovo nome per la carica di presidente di garanzia. E lei stessa ha ...

M5s ripresenta proposta Fico di riforma della Rai : Roma, 6 ago., askanews, - 'Abbiamo sempre sostenuto che la politica debba rimanere fuori dalla Rai. Per questo motivo depositiamo una proposta di legge già presentata dal presidente Fico nella scorsa legislatura, perché oggi come ieri, crediamo che i ...

Rai - stallo in Cda. Foa : «Resto al mio posto». Non passa la proposta di votare un nuovo presidente : Dopo la bocciatura della Vigilanza Marcello Foa non si dimette da consigliere: «Lavoro nell’interesse dell’azienda»

Rai - stallo in Cda : non passa proposta di votare un nuovo presidente. Il Pd : pronti ad andare al Colle : Non si sblocca l’impasse a viale Mazzini, dopo il voto negativo da parte della commissione di Vigilanza alla nomina di Marcello Foa a presidente Rai. Il consiglio di amministrazione si è riunito stamattina senza avere una soluzione per sbloccare la situazione. «Oggi ho informato i miei colleghi del Consiglio di Amministrazione che sono ancora in at...

B B - approvata la proposta del consigliere Enzo MaRaio : ... italiani e stranieri è la cartina al tornasole di questo progetto costruito su una serie di iniziative in grado di proporre un variegato ventaglio di offerte: dai concerti agli spettacoli teatrali, ...

Rai - Di Maio su proposta Grillo : per ora stop a lottizzazione : Milano , askanews, - Quella della Rai con due reti sul mercato e una senza pubblicità, avanzata da Beppe Grillo "era una vecchia proposta del movimento Cinque stelle nel programma del 2009. Per ora ...