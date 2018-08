Ragusa | arresti per rapine | estorsioni e lesioni | agivano a Vittoria

Ragusa - un kg di coca in auto : 2 arresti : 10.00 La Polizia di Ragusa ha tratto in arresto due rumeni, un 25enne e una 22enne, residenti a Vittoria, che trasportavano oltre 1 chilogrammo di cocaina purissima nella loro auto. I poliziotti hanno rinvenuto la droga all'interno del cruscotto solo dopo una minuziosa perquisizione del veicolo. Una volta tagliata e immessa sul mercato, la coca avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro.

Droga - scoperta serra di marijuana a Ragusa : quattro arresti : Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti Continua a leggere L'articolo Droga, scoperta serra di marijuana a Ragusa: quattro arresti proviene da NewsGo.

Ragusa - operazione Alto Impatto : 3 arresti per droga e armi : La Polizia di Stato di Ragusa e Vittoria arresta tre uomini per detenzione di cocaina, marijuana, armi e munizioni nell'operazione Alto Impatto.

Ragusa - banda delle spaccate : altri 3 arresti : La Polizia di Stato cattura altri tre membri della “banda delle spaccate”. Ricostruita la “spaccata” ai danni di una gioielleria di Pozzallo.

Ragusa : rubano angurie da una serra - cinque arresti : Palemro, 8 giu. (AdnKronos) - Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre rubavano da una serra di contrada Cavafilo, a Ispica (Ragusa), diversi quintali di angurie. I cinque ladri, tutti di origine catanese, al momento dell'arrivo dei militari avevano già portato via circa 700 chili di frutta, per u

Ragusa - 5 arresti per caporalato : “Alloggi fatiscenti e cibo scaduto in cambio di lavoro. Minorenni costretti a prostituirsi” : Promettevano di farli vivere in una casa dignitosa ma, in cambio del lavoro nei campi, ricevevano solo vestiti trovati nella spazzatura, cibo di bassa qualità o scaduto ed erano costretti a dormire in alloggi fatiscenti senza riscaldamento. Alcuni di loro, per lo più Minorenni, venivano anche obbligati a prostituirsi. In caso di ribellione, botte e violenze di ogni tipo. Per questo la polizia di Ragusa ha arrestato cinque romeni, con le accuse ...

