Raffaello Tonon | Mio padre non s' è mai visto | ringrazio il cielo per non aver preso

Raffaello Tonon e Luca Onestini si raccontano in un libro : Luca Onestini e Raffaello Tonon sono diventati inseparabili da quando erano dentro la casa del “GF Vip”. Da qui è nata l’idea di scrivere un libro insieme, gli Oneston. Non è un romanzo, ma è il racconto di un cammino vissuto insieme, tra scherzi e risate, tra confidenze e riflessioni. Una rivincita di due persone apparentemente diverse rinchiuse per tre mesi dentro la casa del Grande Fratello Vip edizione numero 2. Come nasce questo libro ...